Словакия возобновила выдачу россиянам туристических виз

Новости 420on 31 августа 2025 09:00 59

Словакия возобновила прием заявлений от российских граждан на выдачу туристических виз, сообщают российские СМИ со ссылкой на визовый центр BLS International, который помогает оформить словацкие визы в Москве и Санкт-Петербурге. Словакия прекратила выдачу виз россиянам после вторжения российских войск на Украину в феврале 2022 года. Братислава официально не сообщила об изменении своей позиции, но, по данным СМИ, дипломатические источники неофициально подтвердили эту информацию. Однако сегодня словацкое министерство иностранных дел в ответ на сообщения словацкого сервера Pravda заявило, что не меняло визовую политику, даже в 2022 году.