Словакия возобновила выдачу россиянам туристических виз
31 августа 2025
09:00
Словакия возобновила прием заявлений от российских граждан на выдачу туристических виз, сообщают российские СМИ со ссылкой на визовый центр BLS International, который помогает оформить словацкие визы в Москве и Санкт-Петербурге. Словакия прекратила выдачу виз россиянам после вторжения российских войск на Украину в феврале 2022 года. Братислава официально не сообщила об изменении своей позиции, но, по данным СМИ, дипломатические источники неофициально подтвердили эту информацию. Однако сегодня словацкое министерство иностранных дел в ответ на сообщения словацкого сервера Pravda заявило, что не меняло визовую политику, даже в 2022 году.
Словакия снова начала выдавать туристические визы россиянам, написала утром на своем сайте газета Pravda, которая, однако, также ссылается на российские СМИ. «Да, это правда», — подтвердил газете неназванный представитель словацкой дипломатии, добавив, что не знает причины изменения, поскольку не занимается консульскими вопросами.
«Изменения в визовой политике Словацкой Республики не произошло, даже в 2022 году», — заявила в ответ словацкая дипломатия. Она добавила, что Словакия, как государство-член Европейского союза, соблюдает европейское законодательство и выполняет обязательные для нее директивы ЕС. «Поэтому выдача туристических виз гражданам Российской Федерации не могла быть отменена со стороны Словакии», — заявило ведомство.
«Со стороны ЕС никогда не было однозначного решения о приостановке выдачи туристических виз, на уровне ЕС было приостановлено только так называемое соглашение об упрощении визового процесса», — сообщила словацкая дипломатия. По ее словам, в прошлом выдача шенгенских туристических виз была официально ограничена только в связи с пандемией COVID-19.
Члены ЕС согласовали более строгие условия выдачи виз гражданам России после вторжения российских войск в Украину, но не заняли единую позицию. Почти треть из них перестала выдавать туристические визы, в том числе Словакия. Однако это было в период, когда премьер-министром был Эдуард Хегер, а министром иностранных дел — Иван Корчок. Туристические визы перестали выдавать все страны, имеющие общую границу с Россией, а именно Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия. Однако страны-члены не пришли к соглашению о полном запрете на въезд туристов из России в ответ на вторжение в Украину, добавила Pravda.
До ослабления ограничений словацкие визовые центры принимали документы только от близких родственников граждан Европейского союза или обладателей вида на жительство, врачей, фермеров или водителей международного транспорта, студентов, дипломатов и высокопоставленных лиц, а также высококвалифицированных специалистов, пишет российский сайт РБК. Он напомнил, что Словакия выдает собственные национальные и шенгенские визы, а также что среди стран, которые после вторжения российских войск на Украину перестали выдавать россиянам туристические визы, была и Чехия.
После российского вторжения также резко возросло количество отклоненных российских заявлений на шенгенские визы — с 1,5% в 2019 году до 10,2% в 2022 году и 10,6% в 2023 году. В прошлом году этот показатель снизился до 7,5%, при этом Россия вошла в пятерку стран, граждане которых чаще всего подают заявки на шенгенские визы. Общее количество российских заявок, по данным Европейской комиссии, составило около 606 000, пишет РБК.
