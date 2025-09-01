Полиция проверяет органы ČSSZ. После смерти пенсионерки они 25 лет выплачивали пенсию ее зятю
1 сентября 2025
18:00
209
Пражские криминалисты начали проверку обстоятельств, при которых Чешская администрация социального обеспечения (ČSSZ) на протяжении 25 лет выплачивала пенсию уже умершей женщине. Средства поступали на счет её нынешнего 75-летнего зятя из района Тахов, которого недавно обвинили в мошенничестве.
Информацию о расследовании подтвердил глава прокуратуры района Прага 5 Владимир Пазоурек. Руководство ČSSZ от комментариев отказалось, сославшись на продолжающееся следствие. Пресс-секретарь ведомства Йитка Дрмолова уточнила лишь, что в случаях, когда учреждение получает сведения о смерти гражданина, выплаты немедленно прекращаются. Однако, подчеркнула она, уведомления из органов не всегда доходят до ČSSZ корректно: причиной может быть ошибка обработки данных или смерть за границей.
Женщина скончалась ещё в 1999 году. Ещё при жизни она оформила перевод пенсии на банковский счёт зятя. После её смерти выплаты продолжались вплоть до сентября прошлого года, когда факт обнаружила арбитражная управляющая.
По данным таховского прокурора Павла Райсера, соцслужба незаконно перечислила мужчине из деревни Цебив почти 3 млн крон. При этом за всё время ČSSZ ни разу не провела проверку или сверку данных, хотя обязанность о каждом случае смерти застрахованного должна фиксироваться через матрику.
Обвиняемый утверждает, что не знал о продолжающихся поступлениях на его счёт.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
570
11:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
653
09:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
2467
08:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1272
17:00
31 АВГУСТА 2025
1128
15:00
31 АВГУСТА 2025
1312
13:00
31 АВГУСТА 2025
2507
09:00
31 АВГУСТА 2025
5324
13:00
30 АВГУСТА 2025
2504
11:00
30 АВГУСТА 2025
1540
19:30
29 АВГУСТА 2025
2327
13:30
29 АВГУСТА 2025
7837
12:00
29 АВГУСТА 2025
92250
11:00
29 АВГУСТА 2025
6736