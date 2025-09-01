ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Полиция проверяет органы ČSSZ. После смерти пенсионерки они 25 лет выплачивали пенсию ее зятю

Новости и статьи
1 сентября 2025
18:00
209
Пражские криминалисты начали проверку обстоятельств, при которых Чешская администрация социального обеспечения (ČSSZ) на протяжении 25 лет выплачивала пенсию уже умершей женщине. Средства поступали на счет её нынешнего 75-летнего зятя из района Тахов, которого недавно обвинили в мошенничестве.
Информацию о расследовании подтвердил глава прокуратуры района Прага 5 Владимир Пазоурек. Руководство ČSSZ от комментариев отказалось, сославшись на продолжающееся следствие. Пресс-секретарь ведомства Йитка Дрмолова уточнила лишь, что в случаях, когда учреждение получает сведения о смерти гражданина, выплаты немедленно прекращаются. Однако, подчеркнула она, уведомления из органов не всегда доходят до ČSSZ корректно: причиной может быть ошибка обработки данных или смерть за границей.

Женщина скончалась ещё в 1999 году. Ещё при жизни она оформила перевод пенсии на банковский счёт зятя. После её смерти выплаты продолжались вплоть до сентября прошлого года, когда факт обнаружила арбитражная управляющая.

По данным таховского прокурора Павла Райсера, соцслужба незаконно перечислила мужчине из деревни Цебив почти 3 млн крон. При этом за всё время ČSSZ ни разу не провела проверку или сверку данных, хотя обязанность о каждом случае смерти застрахованного должна фиксироваться через матрику.

Обвиняемый утверждает, что не знал о продолжающихся поступлениях на его счёт.
Чехия пенсионеры полиция
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
570
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: ПОЛЬША ВЫСЛАЛА 15 УКРАИНЦЕВ, ПРЕДСТАВЛЯВШИХ УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ПОРЯДКУ
11:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
653
ЭКОНОМИКА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРАГЕ ПЕРЕЕДУТ В ОДНО ЗДАНИЕ
09:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
2467
ОБЩЕСТВО
ИЗ ПРАГИ ОТПРАВИЛСЯ ПОЕЗД PENDOLINO, КОТОРЫЙ ВПЕРВЫЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ СКОРОСТЬ ДО 200 КМ/Ч
08:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1272
ЭКОНОМИКА
САМЫМ БОГАТЫМ ЧЕХОМ СТАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРУЖИЯ МИХАЛ СТРНАД
17:00
31 АВГУСТА 2025
1128
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ПЕРЕЖИВАЮТ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА, НО ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЩУЩАЕТСЯ СЛАБО
15:00
31 АВГУСТА 2025
1312
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА ВМЕСТО ОФИСОВ И КВАРТИР. КАК БЫВШИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ ЗАВОД ПРЕВРАТИЛСЯ В ГАЛЕРЕЮ
13:00
31 АВГУСТА 2025
2507
ОБЩЕСТВО
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ПРИНЕСЕТ НЕСКОЛЬКО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
09:00
31 АВГУСТА 2025
5324
ОБЩЕСТВО
СЛОВАКИЯ ВОЗОБНОВИЛА ВЫДАЧУ РОССИЯНАМ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВИЗ
13:00
30 АВГУСТА 2025
2504
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ В МЛАДА-БОЛЕСЛАВЕ ВЫЯВИЛА НЕЛЕГАЛЬНЫХ ИНОСТРАНЦЕВ, БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ БЫЛИ ФИЛИППИНЦАМИ
11:00
30 АВГУСТА 2025
1540
ОБЩЕСТВО
ПОЧТИ ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ МАГАЗИНОВ В ЧЕХИИ ПРОДАВАЛА АЛКОГОЛЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
09:00
30 АВГУСТА 2025
2396
ПОЛИТИКА
ЛИПАВСКИЙ НА ЗАСЕДАНИИ ЕС ВНОВЬ ПРЕДЛОЖИТ ВВЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ В ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЕ
19:30
29 АВГУСТА 2025
2327
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПОТРАТИЛИ НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ 510,6 МЛРД КРОН
13:30
29 АВГУСТА 2025
7837
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЙ ФЛАГ СНЯЛИ СО ЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ В ПРАГЕ
12:00
29 АВГУСТА 2025
92250
ОБЩЕСТВО
УКРАИНЦЫ ПРИВОЗИЛИ В ЧЕХИЮ СВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ОФОРМЛЯЛИ НА НИХ ПОСОБИЯ: УЩЕРБ 11 МЛН КРОН
11:00
29 АВГУСТА 2025
6736
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИК В ЧЕХИИ ОБМАНУЛ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ. ОНА ПЕРЕЧИСЛИЛА ЕМУ МИЛЛИОНЫ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА ШКОЛЫ