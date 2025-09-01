Полиция проверяет органы ČSSZ. После смерти пенсионерки они 25 лет выплачивали пенсию ее зятю





Информацию о расследовании подтвердил глава прокуратуры района Прага 5 Владимир Пазоурек. Руководство ČSSZ от комментариев отказалось, сославшись на продолжающееся следствие. Пресс-секретарь ведомства Йитка Дрмолова уточнила лишь, что в случаях, когда учреждение получает сведения о смерти гражданина, выплаты немедленно прекращаются. Однако, подчеркнула она, уведомления из органов не всегда доходят до ČSSZ корректно: причиной может быть ошибка обработки данных или смерть за границей.

Женщина скончалась ещё в 1999 году. Ещё при жизни она оформила перевод пенсии на банковский счёт зятя. После её смерти выплаты продолжались вплоть до сентября прошлого года, когда факт обнаружила арбитражная управляющая.





По данным таховского прокурора Павла Райсера, соцслужба незаконно перечислила мужчине из деревни Цебив почти 3 млн крон. При этом за всё время ČSSZ ни разу не провела проверку или сверку данных, хотя обязанность о каждом случае смерти застрахованного должна фиксироваться через матрику.





Обвиняемый утверждает, что не знал о продолжающихся поступлениях на его счёт.