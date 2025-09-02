Ryanair будет признавать только электронные посадочные талоны

2 сентября 2025

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair с 3 ноября будет требовать, чтобы все ее пассажиры имели посадочный талон в цифровом формате. Это означает, что они больше не смогут скачать его и предъявить в распечатанном виде при проверке перед посадкой на самолет, сообщает Daily Mail.