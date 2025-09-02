ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Ryanair будет признавать только электронные посадочные талоны

2 сентября 2025
08:30
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair с 3 ноября будет требовать, чтобы все ее пассажиры имели посадочный талон в цифровом формате. Это означает, что они больше не смогут скачать его и предъявить в распечатанном виде при проверке перед посадкой на самолет, сообщает Daily Mail.
«Мы отказываемся от бумажных посадочных талонов», — сказал глава Ryanair Майкл О’Лири. По его словам, до 90 процентов пассажиров уже используют цифровые талоны в приложении компании. «Мы хотим, чтобы каждый клиент использовал эту технологию в своем смартфоне», — сказал О’Лири, по словам которого эта мера упростит путешествия, и люди будут иметь все документы для полета и информацию о нем в одном месте.

Ryanair также утверждает, что таким образом будет сэкономлено 300 тонн бумаги в год. Исключением будут рейсы в Марокко, где по-прежнему требуется бумажная версия посадочного талона. Аналогичная ситуация и в Албании, где исключительно цифровые билеты будут введены только с марта следующего года.

Если кто-то по дороге в аэропорт потеряет телефон или у него разрядится батарея, Ryanair выдаст ему запасной бумажный посадочный талон. Однако только в том случае, если такой клиент зарегистрировался онлайн до прибытия в аэропорт. В этой авиакомпании пассажиры, которые не прошли так называемую регистрацию через Интернет, должны заплатить за регистрацию в аэропорту.

Daily Mail сообщает, что О’Лири также недавно объявил, что Ryanair увеличит надбавки для своих сотрудников, которые поймают пассажиров, пытающихся пронести на борт самолета багаж, размеры которого превышают разрешенные.

До сих пор они могли заработать максимум 80 фунтов (2260 крон) в месяц. Глава Ryanair заявил, что для такого поведения пассажиров нет оправдания. «Я хочу, чтобы наш наземный персонал ловил людей, которые обманывают», — сказал он.

В Ryanair в стоимость билета входит только ручная кладь, которая помещается под сиденьем в самолете. За другой багаж пассажиры должны доплачивать.
