Средняя заработная плата в Словакии выросла до 1 654 евро, безработица осталась на прежнем уровне

2 сентября 2025
12:00
Средняя месячная заработная плата в Словакии во втором квартале этого года выросла на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 654 евро (40 410 чешских крон). Это самый быстрый рост за более чем год, который сохранился даже с учетом инфляции. Уровень безработицы остался на уровне 5,3% первого квартала, но число безработных в годовом исчислении выросло впервые за почти четыре года. Об этом сегодня сообщило словацкое статистическое управление.
Средний доход в номинальном выражении в Словакии вырос во всех 19 отслеживаемых секторах словацкой экономики. Наибольший рост, до 16,4%, зафиксирован у работников сектора водоснабжения. Заработная плата выросла по всем секторам даже с учетом инфляции.

Самую высокую заработную плату, а именно более 2 800 евро (68 410 чешских крон) в месяц, в Словакии получали работники финансового и страхового секторов, а также компаний, занимающихся поставками энергии. Напротив, по-прежнему меньше всего, а именно 950 евро (23 210 крон), зарабатывали работники сферы гостиничного и ресторанного бизнеса.

За все первое полугодие средняя заработная плата в Словакии выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 586 евро (38 750 крон).

Заработки в Словакии в долгосрочной перспективе отстают от развитых стран Западной Европы, а также от Чехии.
По данным статистиков, во втором квартале в Словакии, население которой составляет 5,4 миллиона человек, без работы оставались 144 500 человек. В годовом исчислении число безработных выросло на 1,2%.
