Средняя заработная плата в Словакии выросла до 1 654 евро, безработица осталась на прежнем уровне

Новости 420on 2 сентября 2025 12:00 540

Средняя месячная заработная плата в Словакии во втором квартале этого года выросла на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 654 евро (40 410 чешских крон). Это самый быстрый рост за более чем год, который сохранился даже с учетом инфляции. Уровень безработицы остался на уровне 5,3% первого квартала, но число безработных в годовом исчислении выросло впервые за почти четыре года. Об этом сегодня сообщило словацкое статистическое управление.