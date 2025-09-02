Средняя заработная плата в Словакии выросла до 1 654 евро, безработица осталась на прежнем уровне
2 сентября 2025
12:00
540
Средняя месячная заработная плата в Словакии во втором квартале этого года выросла на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 654 евро (40 410 чешских крон). Это самый быстрый рост за более чем год, который сохранился даже с учетом инфляции. Уровень безработицы остался на уровне 5,3% первого квартала, но число безработных в годовом исчислении выросло впервые за почти четыре года. Об этом сегодня сообщило словацкое статистическое управление.
Средний доход в номинальном выражении в Словакии вырос во всех 19 отслеживаемых секторах словацкой экономики. Наибольший рост, до 16,4%, зафиксирован у работников сектора водоснабжения. Заработная плата выросла по всем секторам даже с учетом инфляции.
Самую высокую заработную плату, а именно более 2 800 евро (68 410 чешских крон) в месяц, в Словакии получали работники финансового и страхового секторов, а также компаний, занимающихся поставками энергии. Напротив, по-прежнему меньше всего, а именно 950 евро (23 210 крон), зарабатывали работники сферы гостиничного и ресторанного бизнеса.
За все первое полугодие средняя заработная плата в Словакии выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 586 евро (38 750 крон).
Заработки в Словакии в долгосрочной перспективе отстают от развитых стран Западной Европы, а также от Чехии.
По данным статистиков, во втором квартале в Словакии, население которой составляет 5,4 миллиона человек, без работы оставались 144 500 человек. В годовом исчислении число безработных выросло на 1,2%.
Самую высокую заработную плату, а именно более 2 800 евро (68 410 чешских крон) в месяц, в Словакии получали работники финансового и страхового секторов, а также компаний, занимающихся поставками энергии. Напротив, по-прежнему меньше всего, а именно 950 евро (23 210 крон), зарабатывали работники сферы гостиничного и ресторанного бизнеса.
За все первое полугодие средняя заработная плата в Словакии выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 586 евро (38 750 крон).
Заработки в Словакии в долгосрочной перспективе отстают от развитых стран Западной Европы, а также от Чехии.
По данным статистиков, во втором квартале в Словакии, население которой составляет 5,4 миллиона человек, без работы оставались 144 500 человек. В годовом исчислении число безработных выросло на 1,2%.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
25
15:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
462
13:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
504
11:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
622
09:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
893
08:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1023
19:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1525
18:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1366
16:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
2008
11:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
1283
09:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
5800
08:30
1 СЕНТЯБРЯ 2025
2000
17:00
31 АВГУСТА 2025
1360
15:00
31 АВГУСТА 2025
1524
13:00
31 АВГУСТА 2025
3139