Цена новой квартиры в Чехии — более 133 000 крон за метр. Недвижимость продолжает дорожать
2 сентября 2025
13:30
Во втором квартале цены на недвижимость в Чешской Республике в большинстве случаев продолжали расти. Росли цены на квартиры в новостройках, панельных домах и частных домах. Цены на кирпичные квартиры в Праге немного снизились, но в регионах цены на эту недвижимость продолжали расти.
Недвижимость продолжает достигать новых исторических максимумов, и, несмотря на снижение доступности собственного жилья, спрос на покупку квартир и домов по-прежнему высок. Об этом свидетельствует анализ Hypox Semafor, опубликованный порталом Flat Zone, специализирующимся на анализе рынка недвижимости.
Новые квартиры остались самым дорогим сегментом чешского рынка. Средняя цена по всей Чехии во втором квартале составила 133 650 крон за квадратный метр, что на 3,7% больше, чем в предыдущем квартале. В Праге их цена колебалась в районе 162 623 крон за квадратный метр, а в регионах — более 105 000 крон. Согласно анализу, количество сделок сократилось более чем на 13% до 5 386.
По мнению Flat Zone, это может означать, что часть покупателей сталкивается с ограничениями доступности, но это может быть и сезонным колебанием.
Средняя цена квартир в кирпичных домах в Чехии составила 76 902 кроны за квадратный метр, что на 5,8% меньше, чем в первом квартале этого года. Согласно анализу, причиной этого является снижение цен на кирпичные квартиры в Праге почти на 7% до 147 418 крон. В регионах, напротив, цены выросли более чем на 7%.
В втором квартале цены на квартиры в панельных домах выросли, но в то же время их продажи увеличились. Средняя цена по всей стране составила 65 781 крону за квадратный метр, что на 6% больше, чем в предыдущем квартале. Цены на квартиры в панельных домах в Праге превысили 120 000 крон за квадратный метр, а в регионах составили 56 483 кроны.
Больше всего квартир в панельных домах было продано в Устецком крае. Там цены на недвижимость одни из самых низких во всей Чехии.
Цены на семейные дома выросли по сравнению с первым кварталом более чем на 11%. Средняя цена в Чехии превысила 6,3 миллиона крон, а в Праге выросла почти на 12% до 19,5 миллиона крон. В регионах дома стоили 5,75 миллиона крон. Всего было продано 6 000 семейных домов, то есть примерно столько же, как и в первые три месяца этого года.
По данным Flat Zone, чешский рынок жилой недвижимости отличается существенными различиями между регионами. Самыми дешевыми объектами недвижимости во втором квартале были панельные квартиры в Устецком крае, которые можно было приобрести в среднем за менее чем 35 000 крон за квадратный метр. Напротив, самыми дорогими были новостройки в Праге 1, где люди должны были заплатить в среднем почти 250 000 крон за квадратный метр. Среди семейных домов самыми дорогими остаются дома в Праге, а самыми доступными — дома в крае Высочина, где они стоят в среднем 4,2 миллиона крон.
