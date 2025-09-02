Цена новой квартиры в Чехии — более 133 000 крон за метр. Недвижимость продолжает дорожать

2 сентября 2025

Во втором квартале цены на недвижимость в Чешской Республике в большинстве случаев продолжали расти. Росли цены на квартиры в новостройках, панельных домах и частных домах. Цены на кирпичные квартиры в Праге немного снизились, но в регионах цены на эту недвижимость продолжали расти.