Вывоз немецкого нелегального мусора из Чехии начнется 8 сентября





Фирма, назначенная баварскими властями, займется транспортировкой и утилизацией отходов. Изначально это должна была сделать за собственный счет компания Roth International, которая, по версии следствия, ввезла мусор в Чехию, однако она обанкротилась. Тогда Верхний Пфальц сообщил, что возьмет расходы на себя.







Roth International базируется в Вейдене, недалеко от чешской границы, и занимается демонтажем самолетов и ветряных турбин. В Чехии у компании обнаружили сотни тонн отходов, больше всего внимания вызвал случай в поселке Йиржиков.

По словам Каммермайер, вывоз мусора из Йиржикова начнется 8 сентября 2025 года. Для этого требовалось пройти так называемую процедуру нотификации с участием чешского Министерства охраны окружающей среды и ведомств ряда немецких земель, куда отправят отходы.





На месте уже готовят временную площадку с экскаваторами и погрузчиками. С будущего понедельника планируют начать сортировку и постепенную отправку в Германию.





Мэр Йиржикова Барбора Шишкова заявила, что официального подтверждения даты пока не получила. Она отметила, что немецкая сторона уже несколько раз переносила сроки, поэтому будет верить в их исполнение только тогда, когда увидит начало работ.











Всего из Чехии намерены вывезти 300 тонн, среди которых композитные материалы, пластик, усиленный углеволокном, а также части литий-ионных батарей. Отсортированные партии будут направлены на полигоны в Северный Рейн-Вестфалию, Саксонию, Бранденбург и Баварию.

В рамках расследования незаконного вывоза были арестованы двое — 52-летний директор Roth International и 56-летний чешский водитель грузовика. По данным прокуратуры Вайдена, директор с 2022 года нелегально организовал 21 вывоз отходов, среди которых стеклопластик, резина, металлы, обломки ветряных турбин и самолетов, дерево, бумага, керамика и электронный мусор.



