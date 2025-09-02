Продолжительность жизни на пенсии в Чехии увеличилась до 24,7 года

За последние 50 лет время на пенсии более чем удвоилось. С начала тысячелетия оно увеличилось на пять лет.







ČSSZ была создана 1 сентября 1990 года путем слияния трех предыдущих учреждений социального обеспечения и является крупнейшей финансово-административной организацией Чехии.





В прошлом году средняя продолжительность пенсии составила у мужчин 19,54 года, у женщин – 28,72. В целом по стране этот показатель достиг 24,74 года, увеличившись на 0,12 по сравнению с 2023 годом.







Продолжительность пенсии постоянно растет. Исключением стал только период эпидемии COVID-19, когда высокий уровень смертности сократил среднее время на пенсии на семь месяцев между 2020 и 2021 годами. Уже в 2022 году тенденция восстановления вернулась.



Исторические данные показывают постепенный рост: в 1970 году чехи проводили на пенсии в среднем 11 лет, в 1980-м – 13 лет, в 1990-м – 16 лет, на рубеже тысячелетия – почти 20 лет, в 2010 году – 22,8 года, в 2020 – 24,5 года.









Эксперты отмечают, что оценки «здоровой пенсии» не основаны на точных демографических данных, а отражают субъективные ощущения людей. Ранее исследования Института демократии и экономического анализа (IDEA) Карлова университета показали, что чехи выходят на пенсию в основном по достижении пенсионного возраста, а доля людей с хроническими заболеваниями и ограничениями сопоставима с западными странами.



Системе пенсий способствует постепенное повышение пенсионного возраста: мужчинам ежегодно прибавляют два месяца, женщинам – обычно четыре месяца, пока те не достигнут 65 лет. В следующем десятилетии этот порог будет достигнут, после чего рост продолжительности выхода на пенсию будет замедлен до одного месяца в год. Оппозиционные партии ANO и SPD заявили о намерении при возможной власти заморозить возраст выхода на пенсию на уровне 65 лет. Профсоюзы и некоторые политики считают, что люди не смогут работать дольше, указывая также на неполное соответствие времени выхода на пенсию состоянию здоровья.

ČSSZ управляет делами более 8,9 миллиона клиентов, из которых около 2,9 миллиона – пенсионеры. Ежемесячно ведомство выплачивает более 3,5 миллиона пенсий по старости, инвалидности и в случае потери кормильца, а также свыше 300 000 пособий по болезни, беременности, уходу за ребенком или временной нетрудоспособности. Часть доходов бюджета государства (примерно треть социальных отчислений) поступает через ČSSZ. Ведомство также обеспечивает медицинскую экспертизу.



