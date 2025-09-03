Подозреваемый в нападении на Бабиша может быть обвинен в покушении на причинение вреда здоровью

Новости 420on 3 сентября 2025 09:00 1126

Мужчина, который, по имеющейся информации, в понедельник на предвыборном митинге движения ANO в Добре (Фрйдецко-Мизецко) ударил главу движения Андрея Бабиша костылем по голове, подозревается полицией также в покушении на нанесение вреда здоровью. Предъявление пока не предъявлено, сообщила пресс-секретарь региональной полиции Соня Штетинская.