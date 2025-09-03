Подозреваемый в нападении на Бабиша может быть обвинен в покушении на причинение вреда здоровью
3 сентября 2025
09:00
1126
Мужчина, который, по имеющейся информации, в понедельник на предвыборном митинге движения ANO в Добре (Фрйдецко-Мизецко) ударил главу движения Андрея Бабиша костылем по голове, подозревается полицией также в покушении на нанесение вреда здоровью. Предъявление пока не предъявлено, сообщила пресс-секретарь региональной полиции Соня Штетинская.
«Криминалисты продолжают работать с подозреваемым. Они работают не только с его показаниями, но и поддерживают контакт с г-ном Бабишем и женщиной, пострадавшей в результате инцидента, а также с другими лицами», сообщила полиция. По словам Штетинской, дело взяли на себя региональные криминалисты. «В настоящее время его проверяют по подозрению в совершении преступлений хулиганства и нанесения телесных повреждений в стадии покушения», — сказала она.
Полицейские задержали нападавшего сразу после нападения. После инцидента Бабиш уехал в больницу на обследование. Вечером он написал в сети X, что врачи порекомендовали ему покой, поэтому он отменил программу на вторник в Оломоуцком крае. Во вторник вечером пресс-секретарь ANO Мартин Водичка сообщил, что Бабиш не примет участия и в запланированной на среду поездке в Моравско-Слезский край, поскольку врачи по-прежнему рекомендуют ему покой. Пресс-секретарь больницы во Фридке-Мизтке Яна Бржезинова заявила, что медицинское учреждение не будет комментировать этот случай.
Инцидент произошел в понедельник около 16:00. По словам Штетинской, Бабиша ударил по голове костылем пожилой мужчина. Помимо председателя ANO, была оказана помощь еще одной женщине, и степень ее травм также будет предметом расследования. Депутат ANO Алеш Юхелка, который сопровождал Бабиша как второй номер в списке кандидатов от Моравско-Силезского края, сказал, что кто-то несколько раз ударил бывшего премьера костылью по голове. «Он, конечно, защищался, потом там поднялась такая суматоха. Его отвели в машину, отвезли в больницу», — заявил он. «Он был в отделении неотложной помощи в Фридке-Мизтке, ему сделали компьютерную томографию», — добавил Юхелка.
Полиция, возможно, примет оперативные меры
Министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) после нападения на Бабиша заявил, что полиция имеет обзор политических мероприятий, которые проходят в регионах, и сама профессионально определяет, какие из них могут быть рискованными, и принимает соответствующие меры. «После вчерашнего дня (понедельника) возможно, что она оценит некоторые оперативные меры», — ответил Ракушан на вопрос, усилит ли полиция охрану на самых рискованных митингах. «Конечно, полиция реагирует и на возможные запросы о предоставлении какой-либо защиты и т. п., но это всегда зависит от контактов данного лица с полицией», — добавил вице-премьер.
Политики из правительства и оппозиции осудили нападение, что высоко оценил Ракушан. «Это хорошо, и ничего другого не может быть», — подчеркнул он, добавив, что кампания жесткая, но насилие не имеет места ни на каких мероприятиях.
Президент Петр Павел во вторник заявил, что нападение недопустимо и трусливо. Он добавил, что связывался с председателем ANO по поводу инцидента посредством SMS-сообщений. Павел заявил, что не хочет спекулировать на том, в какой степени нападение было результатом обострения предвыборной кампании. «Но мы все знаем, что ненавистническая риторика очень часто может перерасти в конкретные физические действия. И мы все должны действительно внимательно следить за тем, как мы выражаемся, особенно в такой напряженной атмосфере, как последний месяц перед выборами», — подчеркнул глава государства.
Бабиш возглавляет список кандидатов от партии ANO в осенних выборах в Палату депутатов в Моравско-Слезском крае. В среду и четверг лидер оппозиции снова будет в Моравско-Слезском крае, где в четверг партия ANO представит свою предвыборную программу. Выборы состоятся 3 и 4 октября.
