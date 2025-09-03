Чехи относятся к Евросоюзу наименее положительно, показал опрос
3 сентября 2025
12:00
962
Более двух третей европейцев хотят, чтобы Европейский союз усилил свою роль в защите от кризисов и угроз безопасности. Однако чехи наиболее критично относятся к Евросоюзу: положительно его оценивают только 35 процентов опрошенных.
Более двух третей европейцев считают, что Европейский союз должен играть более активную роль в защите своих граждан от международных кризисов и угроз безопасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в среду Евробарометром. Чехия оказалась страной, где наименьший процент респондентов положительно оценивает ЕС.
Опрос, проведенный в мае, также показал, что девять из десяти европейских граждан требуют большей единства между странами-членами. Более трех четвертей опрошенных считают, что ЕС нуждается в дополнительных средствах, чтобы противостоять текущим вызовам.
Более значительную роль союза в защите своих граждан хотела бы видеть чуть менее половины чехов. Еще 30 процентов опрошенных хотели бы сохранить ее на текущем уровне. Самые низкие показатели были зафиксированы в Польше и Румынии (43 процента). Напротив, гораздо более значительную роль ЕС поддержали 91 процент респондентов на Кипре, 83 процента в Ирландии и 82 процента в Люксембурге.
В ходе опроса также были заданы вопросы о приоритетах, на которых Европейский союз должен сосредоточиться в первую очередь, чтобы укрепить свое положение в мире и суметь реагировать на текущие политические и экономические события. 37% респондентов указали на оборону и безопасность, 32% упомянули конкурентоспособность, экономику и промышленность.
В ответах на вопрос, каким проблемам Европейский парламент должен уделять приоритетное внимание, в первую очередь фигурировали инфляция, рост цен и стоимости жизни (41%), оборона и безопасность (34%), борьба с бедностью и социальной изоляцией (31%) и поддержка экономики и создание новых рабочих мест (30%).
Оборона и безопасность в настоящее время являются приоритетом и для граждан Чехии: эту тему упомянули 36 % респондентов. Однако по сравнению с последним опросом, проведенным в начале этого года, это означает снижение на 5 процентных пунктов. Чехи считают наиболее важной темой конкурентоспособность, экономику и промышленность (41 %). Это означает рост на 2 процентных пункта. По мнению чешских респондентов, Европейский парламент должен также сосредоточиться на энергетической независимости, ресурсах и инфраструктуре (37 процентов) или обеспечении продовольствием и сельском хозяйстве (23 процента).
В целом 73 процента респондентов считают, что их страна извлекает выгоду из членства в Европейском союзе; в Чехии положительно оценивают выгоду от членства 62 процента опрошенных. Наиболее высоко выгоды от членства в ЕС оценивают на Мальте (93%), в Дании (90%) и в Ирландии (90%).
По мнению почти восьми из десяти европейцев, для более эффективного инвестирования в ключевые области необходимо, чтобы все больше проектов финансировалось Европейским союзом в целом, а не отдельными государствами-членами. В Чехии с этим утверждением согласны 64 процента опрошенных, что является вторым самым низким показателем в ЕС. Наименьшее количество респондентов поддержали это утверждение в Румынии (60 процентов), а наибольшее количество — граждане Мальты (92 процента), Ирландии (90 процентов) и Швеции (89 процентов).
Чехия занимает последнее место в воображаемом рейтинге по восприятию репутации ЕС. Европейский союз вызывает положительный образ у 35 процентов чешских респондентов. Подобное мнение высказали 52 процента опрошенных во всей ЕС. Наиболее положительно воспринимают ЕС в Португалии (74 процента), Швеции (73 процента) и Ирландии (70 процентов). Напротив, наименее положительно к ЕС, помимо чехов, относятся греки (36 процентов) и австрийцы (38 процентов).
Почти три четверти респондентов указывают, что меры ЕС влияют на их повседневную жизнь, причем половина считает это влияние «положительным», 31 процент — «ни особо положительным, ни отрицательным», а 18 процентов — «отрицательным». Чехия вновь занимает последнее место в этой таблице: менее трети респондентов (31 процент) ответили, что воспринимают это влияние положительно, 39 процентов — нейтрально и 30 процентов — отрицательно.
«Граждане ЕС хотят, чтобы Европа сосредоточилась на безопасности и экономике. Они ожидают от ЕС стабильности и сильного и единого европейского голоса в сегодняшнем неопределенном мире», — прокомментировала опрос председатель Европейского парламента Роберта Метсола.
Результаты Евробарометра были опубликованы всего за неделю до традиционного ежегодного доклада о состоянии ЕС, который представит глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Наши приоритеты и следующий долгосрочный бюджет ЕС должны позволить союзу реагировать на новые геополитические реалии. Парламент прислушался. Теперь мы должны выполнить свои обещания, инвестировать в то, что имеет смысл, и принести результаты нашим гражданам», — добавила Метсола.
Весенний Евробарометр Европейского парламента был проведен в этом году с 5 по 29 мая во всех 27 государствах-членах. Опрос проводился в форме личных интервью, которых было проведено в общей сложности 26 410.
