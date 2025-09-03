Чехи относятся к Евросоюзу наименее положительно, показал опрос

Новости 420on 3 сентября 2025 12:00 962

Более двух третей европейцев хотят, чтобы Европейский союз усилил свою роль в защите от кризисов и угроз безопасности. Однако чехи наиболее критично относятся к Евросоюзу: положительно его оценивают только 35 процентов опрошенных.