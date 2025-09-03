Трое иностранцев изнасиловали девушку-инвалида в пражском парке

Новости 420on 3 сентября 2025 13:30 2050

То, что изначально задумывалось как свидание, для девушки-инвалида превратилось в ужасный опыт встречи с молодым человеком в одном из пражских парков. Сначала они договорились о встрече вдвоем через Интернет, но на место прибыли еще два сообщника подозреваемого. По данным криминалистов, трое мужчин изнасиловали жертву. Полицейские нашли подозреваемых в общежитиях.