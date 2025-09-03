Трое иностранцев изнасиловали девушку-инвалида в пражском парке
3 сентября 2025
13:30
2050
То, что изначально задумывалось как свидание, для девушки-инвалида превратилось в ужасный опыт встречи с молодым человеком в одном из пражских парков. Сначала они договорились о встрече вдвоем через Интернет, но на место прибыли еще два сообщника подозреваемого. По данным криминалистов, трое мужчин изнасиловали жертву. Полицейские нашли подозреваемых в общежитиях.
О деле в среду сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек. Девушка сначала познакомилась в социальной сети с молодым человеком, с которым договорилась о встрече. Полицейские не сообщили ее возраст, а также тип инвалидности.
«Встреча состоялась в парке в Малешицах, куда через некоторое время пришли еще два мужчины, друзья обвиняемого. Все трое изнасиловали девушку, несмотря на то, что она отчаянно сопротивлялась и звала на помощь. После преступления мужчины еще и ограбили ее, забрав мобильный телефон и золотую цепочку», — сообщил пресс-секретарь.
Девушка сразу же сообщила об изнасиловании в полицию, которая начала расследование. Троих подозреваемых удалось найти в течение четырнадцати часов после преступления в общежитии и на улице в Малешицах.
Из видеозаписи задержания, которую полиция опубликовала по делу, следует, что само событие произошло в прошлую среду.
«Мужчины в возрасте от 22 до 25 лет говорили на словацком языке и в настоящее время преследуются за изнасилование, за которое в случае осуждения им грозит до 12 лет тюремного заключения. Двое из них также преследуются за преступление кражи. Криминалисты подали ходатайство о их заключении под стражу», — добавил Данек.
