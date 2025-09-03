ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Часть Чехии мучает засуха, надежда на улучшение — ожидаемые в пятницу дожди

Новости и статьи
3 сентября 2025
16:30
308
Вчерашний дождь принес относительно высокие суммы осадков на западе Чехии, где было зафиксировано до почти 50 мм. Однако вновь незначительное количество осадков было отмечено на границе Моравии, которую изнуряет сильная почвенная засуха. Та же ситуация может повториться в пятницу, когда через Чехию пройдет очередной холодный фронт.
Волнистый холодный фронт, который прошел по территории страны во вторник, 2 сентября, принес столь необходимую влагу в виде дождя, ливней и местами даже гроз. Этот тип погодной ситуации обычно приносит много осадков, которые, однако, и на этот раз были распределены крайне неравномерно.

За последние 48 часов сильнее всего дожди шли на западе Чехии, где достигали 50 мм. Больше всего осадков выпало в городе Страж-над-Огржи, где было зафиксировано 48 мм. Много воды выпало также в Бескидах, от 10 до 20 мм.

Напротив, как и во время последних дождевых эпизодов, меньше всего дождя выпало на границе Моравии. В этом районе суммы были либо незначительными, либо вообще нулевыми. Именно эта область больше всего нуждается во влаге. Большинство мест в регионе — от Южной Чехии через Высочину и Восточную Чехию до Западной Моравии — в настоящее время страдает от усиливающейся сильной почвенной засухи.

Однако и на других территориях ситуация небеспроблемна. На значительной части региона уровни грунтовых вод сильно ниже нормы. На большей части территории Чехии также регистрируется гидрологическая засуха, которая в настоящее время наблюдается на почти трети водомерных профилей. Несколько других водотоков также близки к гидрологической засухе.

Надежду на улучшение ситуации дает очередной холодный фронт, который пройдет в пятницу. Однако здесь есть загвоздка. Существует довольно высокая вероятность, что в местах, где вода нужнее всего, снова будет мало дождей.

Модели пока не совпадают точно, но из пересечения их симуляций следует, что большая часть снова придется на запад Чехии в утренние часы пятницы. Только модель Aladin прогнозирует больше осадков в течение пятницы и в более восточных областях.

Если этот сценарий не сработает и холодный фронт вновь обойдет стороной, можно ожидать дальнейшего ухудшения ситуации с засухой. В этом году в Чехии один из самых высоких дефицитов осадков в истории, и слабые холодные фронты являются одной из основных причин. 
Чехия погода
