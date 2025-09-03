Часть Чехии мучает засуха, надежда на улучшение — ожидаемые в пятницу дожди

Волнистый холодный фронт, который прошел по территории страны во вторник, 2 сентября, принес столь необходимую влагу в виде дождя, ливней и местами даже гроз. Этот тип погодной ситуации обычно приносит много осадков, которые, однако, и на этот раз были распределены крайне неравномерно.





За последние 48 часов сильнее всего дожди шли на западе Чехии, где достигали 50 мм. Больше всего осадков выпало в городе Страж-над-Огржи, где было зафиксировано 48 мм. Много воды выпало также в Бескидах, от 10 до 20 мм.





Напротив, как и во время последних дождевых эпизодов, меньше всего дождя выпало на границе Моравии. В этом районе суммы были либо незначительными, либо вообще нулевыми. Именно эта область больше всего нуждается во влаге. Большинство мест в регионе — от Южной Чехии через Высочину и Восточную Чехию до Западной Моравии — в настоящее время страдает от усиливающейся сильной почвенной засухи.





Однако и на других территориях ситуация небеспроблемна. На значительной части региона уровни грунтовых вод сильно ниже нормы. На большей части территории Чехии также регистрируется гидрологическая засуха, которая в настоящее время наблюдается на почти трети водомерных профилей. Несколько других водотоков также близки к гидрологической засухе.





Надежду на улучшение ситуации дает очередной холодный фронт, который пройдет в пятницу. Однако здесь есть загвоздка. Существует довольно высокая вероятность, что в местах, где вода нужнее всего, снова будет мало дождей.



Модели пока не совпадают точно, но из пересечения их симуляций следует, что большая часть снова придется на запад Чехии в утренние часы пятницы. Только модель Aladin прогнозирует больше осадков в течение пятницы и в более восточных областях.





Если этот сценарий не сработает и холодный фронт вновь обойдет стороной, можно ожидать дальнейшего ухудшения ситуации с засухой. В этом году в Чехии один из самых высоких дефицитов осадков в истории, и слабые холодные фронты являются одной из основных причин.