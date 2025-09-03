ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Старушка из Простеёва потеряла 100 000 крон, поверив просьбе «ложной дочери» через интернет

3 сентября 2025
Ещё один случай, показывающий, что многократные предупреждения полиции и банков не останавливают мошенников, которые под видом близких просят финансовую помощь, произошёл в Простеёве. Пенсионерка перевела «дочери» более 100 000 крон.
«Женщина пожилого возраста из Простеёва обратилась в полицию и сообщила, что стала жертвой мошенничества со стороны неизвестного лица», – сообщила во вторник пресс-секретарь полиции Милуше Зайицова. 

Через социальную сеть пенсионерку связался неизвестный, выдававший себя за её дочь. Во время переписки была озвучена просьба о переводе денег, и женщина согласилась помочь. Она не подозревала, что на другом конце — мошенник. 

По инструкциям злоумышленника она перевела в четырёх платежах в общей сложности 115000 крон на чужой счёт. Только после этого пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана. «По заявлению мы начали следственные действия по подозрению в совершении преступления мошенничества», – добавила М. Зайицова.
интернет мошенничество Чехия
