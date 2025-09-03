В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер. 15 человек погибли, десятки получили травмы

В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер Gloria, популярный среди туристов. По данным властей, в результате аварии 15 человек погибли и двадцать получили травмы, десять из них — тяжелые. Среди тяжело раненых есть один ребенок. Португальский CNN сообщил, что после аварии пассажиры остались заблокированными в вагоне.