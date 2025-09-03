ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер. 15 человек погибли, десятки получили травмы

3 сентября 2025
21:55
В Лиссабоне сошел с рельсов фуникулер Gloria, популярный среди туристов. По данным властей, в результате аварии 15 человек погибли и двадцать получили травмы, десять из них — тяжелые. Среди тяжело раненых есть один ребенок. Португальский CNN сообщил, что после аварии пассажиры остались заблокированными в вагоне.

Авария произошла в среду в 18:05 по местному времени (20:05 по центральноевропейскому времени) на улице Calçada da Glória. Местные власти сообщили CNN Portugal, что в результате аварии погибли 15 человек. Причиной аварии, по данным пожарной службы Лиссабона, стал оборвавшийся трос, в результате чего фуникулер набрал скорость и на полном ходу врезался в ближайшее здание, разбившись при этом вдребезги.

На данный момент власти сообщают о двадцати раненых. По первоначальной информации, двое из них находились в тяжелом состоянии, но их число растет. Сейчас речь идет о десяти тяжело раненных, включая одного ребенка. Несколько человек застряли в вагоне.

На месте находятся 22 автомобиля спасательных служб, работают более шестидесяти спасателей. Полиция на месте расследует причину аварии.

Администрация главы государства сообщила, что президент страны Марсело Ребело де Соуза «глубоко сожалеет о трагической аварии канатной дороги Gloria в Лиссабоне». Он выразил соболезнования семьям жертв и обеспокоенность количеством раненых. Администрация сообщила, что причина аварии будет выяснена соответствующими органами в кратчайшие сроки.

Наземная канатная дорога находится в лиссабонском районе Misericórdia и является одной из самых популярных туристических достопримечательностей. Она может вместить до 42 пассажиров.

Elevador da Glória — это историческая наземная канатная дорога в Лисабоне, соединяющая площадь Restauradores с известным районом Bairro Alto. Канатная дорога предлагает туристам поездку по крутому холму. Она была запущена в 1885 году и изначально приводилась в движение гидравлической энергией, подобно канатной дороге на Петршинской горе. С 1915 года она электрифицирована.
