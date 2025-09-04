Более 500 случаев желтухи: в Праге это самый высокий показатель с 2008 года

Новости 420on 4 сентября 2025 08:30 214

В этом году в Праге более пятисот человек заболели желтухой типа А. Это самый высокий показатель за последние семнадцать лет. В столице ситуация хуже, чем в остальной части страны. Ожидается, что с началом нового учебного года число заболеваний будет расти.