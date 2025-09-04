Более 500 случаев желтухи: в Праге это самый высокий показатель с 2008 года
4 сентября 2025
08:30
214
В этом году в Праге более пятисот человек заболели желтухой типа А. Это самый высокий показатель за последние семнадцать лет. В столице ситуация хуже, чем в остальной части страны. Ожидается, что с началом нового учебного года число заболеваний будет расти.
С начала этого года до конца августа врачи в Праге зафиксировали 505 случаев желтухи типа А, что является самым высоким показателем с 2008 года. Течение болезни является тяжелым, если пациенты имеют иммунные нарушения, хронические заболевания печени или находятся в пожилом возрасте. Об этом в среду сообщили в пресс-релизе Гигиеническая станция столицы Праги и Факультетская больница Буловка (FNB). По всей Чешской Республике было зарегистрировано более 1300 случаев, ситуация в столице является самой тяжелой из всех регионов.
«С ростом числа случаев гепатита А мы все чаще сталкиваемся с очень серьезными осложнениями у пациентов, особенно у людей с хроническими заболеваниями печени, нарушениями иммунитета или у пожилых пациентов», — сказал заведующий клиникой инфекционных заболеваний FNB Гинек Бартош.
«К сожалению, исключением не являются и смерти от гепатита А. Только в этом году в Чехии было зарегистрировано пятнадцать таких случаев. В этом году врачи провели трансплантацию одному пациенту из-за желтухи типа А. Болезнь часто распространяется в социально изолированных районах или среди бездомных и наркоманов.
По словам врачей, люди часто недооценивают риск, связанный с желтухой типа А. «Даже в случае относительно легкого течения болезни пациент проводит как минимум неделю в больнице в инфекционном отделении, недели в нетрудоспособности и месяцы без спорта или любой более значительной физической нагрузки», — пояснил он.
С начала года пражские гигиенисты вынесли более 3000 решений в связи с заражением, от предписания медицинского наблюдения до обеспечения вакцинации и противоэпидемических мер на рабочих местах, в школах и других коллективах. В работе участвуют около 35 сотрудников.
«Если больной не контактировал с другими людьми, расследование может занять полчаса. Но если речь идет, например, о ребенке из школьного класса, когда необходимо проверить всех одноклассников, связаться с их родителями, назначить медицинское наблюдение и обеспечить вакцинацию, то иногда это занимает целые дни», — описала директор противоэпидемического отдела пражской санитарной станции Мартина Марешова.
С возвращением детей в школы гигиенисты ожидают дальнейших осложнений, вероятно, будут задействованы сотрудники других отделов санитарной станции. «В детских коллективах очень сложно быстро связаться со всеми родителями, объяснить меры, выдать медицинские наблюдения и предложить вакцинацию. Летом бывало, что мы были вынуждены запретить детям участвовать в лагерях, или родители даже должны были забрать ребенка с такого мероприятия», — сказала Марешова. По ее словам, дети составляют около шестой части всех зарегистрированных до сих пор инфицированных.
По мнению гигиенистов, жители Праги должны соблюдать повышенную гигиену, особое внимание уделяя мытью и дезинфекции рук после посещения туалета и перед едой. Они также призывают к вакцинации, для которой необходимо две дозы вакцины против гепатита А. Однако она не покрывается государственным медицинским страхованием и стоит 1700 крон за дозу. Большинство страховых компаний вносит сотни крон в качестве взноса.
