ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Более 500 случаев желтухи: в Праге это самый высокий показатель с 2008 года

Новости 420on
4 сентября 2025
08:30
214
В этом году в Праге более пятисот человек заболели желтухой типа А. Это самый высокий показатель за последние семнадцать лет. В столице ситуация хуже, чем в остальной части страны. Ожидается, что с началом нового учебного года число заболеваний будет расти.
С начала этого года до конца августа врачи в Праге зафиксировали 505 случаев желтухи типа А, что является самым высоким показателем с 2008 года. Течение болезни является тяжелым, если пациенты имеют иммунные нарушения, хронические заболевания печени или находятся в пожилом возрасте. Об этом в среду сообщили в пресс-релизе Гигиеническая станция столицы Праги и Факультетская больница Буловка (FNB). По всей Чешской Республике было зарегистрировано более 1300 случаев, ситуация в столице является самой тяжелой из всех регионов.

«С ростом числа случаев гепатита А мы все чаще сталкиваемся с очень серьезными осложнениями у пациентов, особенно у людей с хроническими заболеваниями печени, нарушениями иммунитета или у пожилых пациентов», — сказал заведующий клиникой инфекционных заболеваний FNB Гинек Бартош.

«К сожалению, исключением не являются и смерти от гепатита А. Только в этом году в Чехии было зарегистрировано пятнадцать таких случаев. В этом году врачи провели трансплантацию одному пациенту из-за желтухи типа А. Болезнь часто распространяется в социально изолированных районах или среди бездомных и наркоманов.

По словам врачей, люди часто недооценивают риск, связанный с желтухой типа А. «Даже в случае относительно легкого течения болезни пациент проводит как минимум неделю в больнице в инфекционном отделении, недели в нетрудоспособности и месяцы без спорта или любой более значительной физической нагрузки», — пояснил он.

С начала года пражские гигиенисты вынесли более 3000 решений в связи с заражением, от предписания медицинского наблюдения до обеспечения вакцинации и противоэпидемических мер на рабочих местах, в школах и других коллективах. В работе участвуют около 35 сотрудников.

«Если больной не контактировал с другими людьми, расследование может занять полчаса. Но если речь идет, например, о ребенке из школьного класса, когда необходимо проверить всех одноклассников, связаться с их родителями, назначить медицинское наблюдение и обеспечить вакцинацию, то иногда это занимает целые дни», — описала директор противоэпидемического отдела пражской санитарной станции Мартина Марешова.

С возвращением детей в школы гигиенисты ожидают дальнейших осложнений, вероятно, будут задействованы сотрудники других отделов санитарной станции. «В детских коллективах очень сложно быстро связаться со всеми родителями, объяснить меры, выдать медицинские наблюдения и предложить вакцинацию. Летом бывало, что мы были вынуждены запретить детям участвовать в лагерях, или родители даже должны были забрать ребенка с такого мероприятия», — сказала Марешова. По ее словам, дети составляют около шестой части всех зарегистрированных до сих пор инфицированных.

По мнению гигиенистов, жители Праги должны соблюдать повышенную гигиену, особое внимание уделяя мытью и дезинфекции рук после посещения туалета и перед едой. Они также призывают к вакцинации, для которой необходимо две дозы вакцины против гепатита А. Однако она не покрывается государственным медицинским страхованием и стоит 1700 крон за дозу. Большинство страховых компаний вносит сотни крон в качестве взноса.
Чехия Болезни
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
18
ПОЛИТИКА
ФИАЛА БУДЕТ ОБСУДИТ С РУТТОМ В ПРАГЕ ВОПРОСЫ ОБОРОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И УКРАИНУ
21:55
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1611
ОБЩЕСТВО
В ЛИССАБОНЕ СОШЕЛ С РЕЛЬСОВ ФУНИКУЛЕР. 15 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ, ДЕСЯТКИ ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ
21:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
703
ОБЩЕСТВО
СТАРУШКА ИЗ ПРОСТЕЁВА ПОТЕРЯЛА 100 000 КРОН, ПОВЕРИВ ПРОСЬБЕ «ЛОЖНОЙ ДОЧЕРИ» ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
19:30
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1096
ОБЩЕСТВО
ИНВЕСТИЦИИ НА 17 МИЛЛИАРДОВ: TOYOTA БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В КОЛИНЕ
17:45
3 СЕНТЯБРЯ 2025
929
ПОЛИТИКА
СЛОВАКИЯ ПООБЕЩАЛА РОССИИ ОБСУДИТЬ С УКРАИНОЙ УДАРЫ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
16:30
3 СЕНТЯБРЯ 2025
766
ОБЩЕСТВО
ЧАСТЬ ЧЕХИИ МУЧАЕТ ЗАСУХА, НАДЕЖДА НА УЛУЧШЕНИЕ — ОЖИДАЕМЫЕ В ПЯТНИЦУ ДОЖДИ
13:30
3 СЕНТЯБРЯ 2025
3548
ОБЩЕСТВО
ТРОЕ ИНОСТРАНЦЕВ ИЗНАСИЛОВАЛИ ДЕВУШКУ-ИНВАЛИДА В ПРАЖСКОМ ПАРКЕ
12:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1479
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ОТНОСЯТСЯ К ЕВРОСОЮЗУ НАИМЕНЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ПОКАЗАЛ ОПРОС
09:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1627
ОБЩЕСТВО
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В НАПАДЕНИИ НА БАБИША МОЖЕТ БЫТЬ ОБВИНЕН В ПОКУШЕНИИ НА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
16:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
3362
ОБЩЕСТВО
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НА ПЕНСИИ В ЧЕХИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 24,7 ГОДА
15:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1900
ОБЩЕСТВО
ВЫВОЗ НЕМЕЦКОГО НЕЛЕГАЛЬНОГО МУСОРА ИЗ ЧЕХИИ НАЧНЕТСЯ 8 СЕНТЯБРЯ
13:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
3467
ОБЩЕСТВО
ЦЕНА НОВОЙ КВАРТИРЫ В ЧЕХИИ — БОЛЕЕ 133 000 КРОН ЗА МЕТР. НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ ДОРОЖАТЬ
12:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1373
ОБЩЕСТВО
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СЛОВАКИИ ВЫРОСЛА ДО 1 654 ЕВРО, БЕЗРАБОТИЦА ОСТАЛАСЬ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ
11:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1582
ОБЩЕСТВО
НАБЕРЕЖНАЯ В ПРАГЕ БУДЕТ НАЗВАНА В ЧЕСТЬ КАРЛА ШВАРЦЕНБЕРГА
09:30
2 СЕНТЯБРЯ 2025
1663
ПОЛИТИКА
ФИЦО ВСТРЕТИТСЯ С ЗЕЛЕНСКИМ 5 СЕНТЯБРЯ, А ДО ЭТОГО ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ПУТИНЫМ В КИТАЕ