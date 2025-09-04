Правительство Чехии приняло решение выделять ежегодно миллиард крон на программу «Украина»
4 сентября 2025
12:00
На своем заседании в среду правительство одобрило выделение миллиарда крон ежегодно в рамках программы восстановления Украины на 2026–2030 годы. Об этом после заседания кабинета министров сообщил министр иностранных дел Ян Липавский.
Программа действует с 2023 года, и Чехия намерена и в дальнейшем использовать ее для восстановления страны, которая с 2022 года защищается от российской агрессии. По словам Липавского, благодаря этой программе Чехия также получит поддержку со стороны Европейского союза. Уже в марте ЕС одобрил два проекта Чехии на сумму четыре миллиарда крон.
Липавский напомнил, что в воскресенье истекает полгода с момента, когда Украина приняла американский план перемирия, в то время как Россия не проявляет интереса к прекращению конфликта.
