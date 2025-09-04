Правительство Чехии приняло решение выделять ежегодно миллиард крон на программу «Украина»

На своем заседании в среду правительство одобрило выделение миллиарда крон ежегодно в рамках программы восстановления Украины на 2026–2030 годы. Об этом после заседания кабинета министров сообщил министр иностранных дел Ян Липавский.