Средняя пенсия с января вырастет на 668 крон и достигнет 21 839 крон

Новости 420on 4 сентября 2025 13:30 257

Средняя пенсия по старости с января увеличится на 668 крон. Таким образом, она должна достичь 21 839 крон. Все пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут увеличены на 240 крон.