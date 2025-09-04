Средняя пенсия с января вырастет на 668 крон и достигнет 21 839 крон
4 сентября 2025
13:30
257
Средняя пенсия по старости с января увеличится на 668 крон. Таким образом, она должна достичь 21 839 крон. Все пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут увеличены на 240 крон.
Об этом на брифинге сообщил министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). Людям, которые вышли на пенсию досрочно и еще не достигли пенсионного возраста, с января сумма будет увеличена на 240 крон.
Пенсии повышаются регулярно с января и на рост цен для домохозяйств пенсионеров и на треть роста реальных заработных плат. Заработки в реальном выражении не выросли, поэтому в январской индексации будет отражено только подорожание. Солидарная часть, которая одинакова для всех, должна составлять одну десятую средней заработной платы. Заслуженная часть пенсии отражает количество отработанных лет, отчисления с заработка и количество детей. Она также должна составлять не менее одной десятой средней заработной платы.
«Если посмотреть на последние десять лет, то пенсии вырастут более чем на 18 процентов выше роста цен. Здесь совершенно очевидно, что мы умеем с помощью индексации, такой, как она установлена, поддерживать и защищать покупательную способность наших пенсионеров. В целом за период правления этого правительства пенсии выросли на 28 процентов», — сказал министр. Постановление об увеличении пенсий еще должно быть одобрено правительством. По словам Юречки, это может быть сделано в ближайшее время.
Средняя пенсия по старости составляет 21 063 крон. Еще десятки тысяч пенсий выплачивают из своих систем министерства обороны, внутренних дел и юстиции. Их суммы выше.
По данным Министерства труда, люди с пенсией в 13 000 крон после январской индексации должны получать на 464 кроны больше. При пенсии в размере 15 000 крон прибавка составит 516 крон. Пенсионеры с пенсией в размере 17 000 крон получат на 620 крон больше, а с пенсией в размере 19 000 крон — на 620 крон. Пенсия в размере 23 000 крон должна быть увеличена на 724 кроны, а 25 000 крон — на 776 крон. Людям, которые вышли на пенсию досрочно и еще не достигли пенсионного возраста, с января будет скорректирована только солидарная часть пенсии на 240 крон.
Согласно предлагаемому бюджету, в следующем году министерство труда должно выделить на пенсии 722,2 млрд крон, то есть почти на 22,5 млрд крон больше, чем в этом году. В следующем году на пенсионные отчисления должно быть собрано 737,9 млрд крон. Таким образом, после многих лет дефицита система может получить профицит в размере более 15 млрд крон. По словам Юречки, состояние системы пенсионного страхования улучшается благодаря росту экономики и заработных плат, а также благодаря введенным изменениям в настройках пенсий.
Расходы в последние годы значительно выросли после введения воспитательных и чрезвычайных индексаций для компенсации инфляции. К сокращению дефицита, помимо экономического оживления, способствует замедление индексации и ужесточение правил досрочного выхода на пенсию. По мнению правительства, рост выплачиваемых сумм сдерживает и пенсионная реформа. После ее проведения расчет новых пенсий начинает постепенно снижаться. Однако выплаты, напротив, увеличиваются, например, за счет минимальной пенсии в размере 20 процентов от средней заработной платы.
