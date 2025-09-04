Общий предок славян происходил из региона между Беларусью и Украиной, подтверждает анализ ДНК

Первые славяне имеют общее происхождение из области между современной южной Беларусью и центральной Украиной. С VI века нашей эры славяне мигрировали по всей Центральной и Восточной Европе, что изменило генетический состав некоторых регионов. Это выяснил международный коллектив ученых из Чехии, Германии, Австрии, Польши и Хорватии путем анализа более 550 образцов костей, датируемых VI–VIII веками нашей эры. Результаты научного исследования были опубликованы в журналах Nature и Genome Biology. Выводы представили археологи и археогенетики с философского факультета Университета Масарика в Брно, которые руководили коллективом.