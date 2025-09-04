Общий предок славян происходил из региона между Беларусью и Украиной, утверждает анализ ДНК
4 сентября 2025
15:00
73
Первые славяне имеют общее происхождение из области между современной южной Беларусью и центральной Украиной. С VI века нашей эры славяне мигрировали по всей Центральной и Восточной Европе, что изменило генетический состав некоторых регионов. Это выяснил международный коллектив ученых из Чехии, Германии, Австрии, Польши и Хорватии путем анализа более 550 образцов костей, датируемых VI–VIII веками нашей эры. Результаты научного исследования были опубликованы в журналах Nature и Genome Biology. Выводы представили археологи и археогенетики с философского факультета Университета Масарика в Брно, которые руководили коллективом.
«Сравнивая образцы с другими данными, мы пришли к выводу, что генетические следы указывают на происхождение первых славян в области между южной Беларусью и центральной Украиной. С VI века нашей эры началась масштабная миграция этой восточноевропейской популяции по всей Центральной и Восточной Европе, что изменило генетический состав таких регионов, как восточная Германия и Польша. Однако ход этих изменений в разных регионах выглядел по-разному», — заявила одна из главных авторов двух опубликованных исследований Зузана Гофманова из Института археологии Университета Масарика и Института Макса Планка в Лейпциге.
Славяне приходили на территорию Центральной, Западной и Южной Европы после падения Римской империи. Археологи обращают внимание на то, что славяне не завоевывали новые территории. «Вместо армий и элитных структур мигранты строили новые общества, основанные на больших семьях. Их простой образ жизни и социальная гибкость позволяли им процветать даже в нестабильные времена. Новые генетические данные показывают общее происхождение славян, но разную степень смешения с местными группами населения. На севере Европы коренное население исчезает, на юге — скорее смешивается», — добавил руководитель Института археологии философского факультета Университета Масарика Иржи Махачек.
«Проблема при исследовании ДНК славян этого периода заключается в том, что первые славянские общины не оставили после себя много материальных археологических памятников или останков. Вплоть до принятия христианства они кремировали своих умерших, строили лишь простые жилища и изготавливали очень простую керамику. Тем не менее, нам удалось собрать более 550 образцов ДНК из костей и зубов для детального генетического анализа», — сообщила Гофманова.
Для анализа ДНК ученым из каждого образца требовалось лишь небольшое количество генетического материала — около 50 миллиграммов костного порошка. Они сотрудничали с учеными и работниками местных музеев, в чьих хранилищах находились останки первых славян.
