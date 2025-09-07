ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Восстановление и помощь: сколько Прага инвестирует в Украину

7 сентября 2025
09:00
Правительство Чехии выделит на поддержку Украины по 1 миллиард крон ежегодно в 2026–2030 годах. Об этом 3 сентября сообщил министр иностранных дел Ян Липавский после заседания кабинета.
Согласно плану, в 2026–2028 годах по 500 миллионов крон ежегодно будет поступать в Национальный банк развития для софинансирования европейских проектов и предоставления гарантий. Еще 500 миллионов в год направят на двусторонние гуманитарные, стабилизационные и восстановительные проекты, включая помощь украинским беженцам в Молдове. 


В 2023–2025 годах на аналогичную программу гуманитарной, стабилизационной, восстановительной и экономической помощи выделялось по 500 миллионов крон в год. Однако финансирование ранее обсуждалось с трудностями: в июле СМИ сообщали, что Минфин блокировал проект. 


По словам Липавского, продолжение программы связывает чешские средства с европейскими. В марте ЕС одобрил для Чехии два проекта из Инструмента для Украины общей стоимостью 4 миллиарда крон. Финансирование будет распределяться через Национальный банк развития и Чешское агентство по развитию. 


Кроме того, Чехия получит из бюджета ЕС 188 миллионов евро (4,6 миллиарда крон) для вовлечения чешских компаний в восстановление Украины. Средства направят на гарантии по инвестиционным кредитам и комбинированные гарантии с грантами. Это первая поддержка Чехии такого рода из европейских финансовых инструментов. Конкретно речь идет о проектах в критической инфраструктуре и модернизации шести украинских больниц. 


Выделяемые 500 миллионов крон на гуманитарные, стабилизационные и восстановительные проекты позволят чешским компаниям, НКО и университетам реализовать широкий спектр инициатив. «Речь идет о медицинской помощи, обеспечении временного жилья, доступе к образованию, энергии и теплу. Это именно то, что Россия ежедневно разрушает в Украине авиаударами», — подчеркнул Липавский. 


Чехия также участвует в разминировании сельхозугодий, усилении кибербезопасности и строительстве подземных медицинских и образовательных учреждений. «Не в последнюю очередь мы помогаем Украине в демократической трансформации, в борьбе с коррупцией, чтобы страна приближалась к Европейскому союзу», — добавил министр. 
