Сотни крон экономии: новые тарифы на газ и свет от innogy

6 сентября 2025
19:00
Энергетическая компания innogy с сентября снизила цены на фиксированные тарифы для новых клиентов. Речь идет о долгосрочных и специальных тарифах на электроэнергию и газ, стоимость которых уменьшилась на сотни крон за мегаватт-час (МВт·ч). Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
По словам директора по рознице и маркетингу innogy Давида Конвалины, стабилизация цен на сырье на оптовых рынках позволяет уменьшить конечную стоимость для потребителей. «Мы снизили цены на наши самые популярные трехлетние продукты Optimal. Кроме того, предлагаем льготные условия для клиентов с распределительными тарифами на тепловые насосы и зарядку электромобилей, а также акционную скидку 20% в рамках осенней кампании Дни innogy», — отметил он. 


С сентября цена газа по трехлетнему продукту для новых клиентов снизилась на 150 крон — до 1 300 крон за МВт·ч без НДС. Электроэнергия по этому же тарифу подешевела на 160 крон — до 2 890 крон за МВт·ч без НДС. Для клиентов с тарифами на тепловые насосы или электромобили компания дополнительно предлагает снижение на 360 крон за МВт·ч без НДС. 


В рамках акции Дни innogy новые клиенты при заключении трехлетнего договора получают 20% скидку на электроэнергию и газ на весь отопительный сезон, а также постепенно снижающуюся цену с дополнительной 10% скидкой до конца срока фиксации. 


Изменение цен фиксируют и другие поставщики. Так, E.ON с начала сентября временно снизил тарифы для 800 000 клиентов с договорами без фиксации на 10%. Это означает экономию в сотни крон за каждый потребленный МВт·ч. С июня фиксированные тарифы уменьшила и компания ČEZ: электроэнергия подешевела примерно на 10% по сравнению с прошлым годом, газ — на 21%. Большинство крупных поставщиков пересматривали цены также в начале года.
Чехия энергетика
