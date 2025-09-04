ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Чехии к концу недели временно похолодает, ожидаются дожди и местами грозы

Новости и статьи
4 сентября 2025
19:30
143
В Чехии к концу недели ожидается временное незначительное похолодание. После очень теплого и солнечного четверга в пятницу и субботу пройдут дожди, а местами возможны и грозы. В воскресенье погода будет преимущественно малооблачной, и начнется новое потепление. Такие данные следуют из прогноза погоды Чешского гидрометеорологического института.
«Температуры в начале сентября будут выше среднего, максимумы мы ожидаем в основном между 24 и 29 градусами Цельсия, а в самых теплых областях Полабья может появиться и тропическая отметка в 30 градусов», — сообщили сегодня метеорологи на Facebook.

В пятницу в Чехии местами, а в Моравии и Силезии лишь изредка, ожидается дождь или ливни. К вечеру с юго-запада, по словам метеорологов, осадки станут более частыми, а местами возможны и грозы. Самые высокие температуры в Чехии и на западе Моравии составят от 17 до 23 градусов Цельсия, на остальной территории — от 24 до 28 градусов.

В субботу метеорологи прогнозируют вначале значительную облачность, местами дождь или ливни и локально туман. Постепенно погода станет малооблачной, на севере и северо-востоке Чехии местами пройдут ливни, особенно в горных районах. К вечеру небо начнет проясняться. Самые высокие дневные температуры достигнут 19–24 градусов Цельсия, самые низкие ночные температуры будут в пределах 11–15 градусов, на западе и юго-западе — до 7 градусов.

В воскресенье будет преимущественно малооблачно, утром местами возможен туман. Самые высокие дневные температуры метеорологи ожидают в диапазоне 22–26 градусов, самые низкие ночные — между 8 и 12 градусами Цельсия. 
погода Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
444
ОБЩЕСТВО
КРУГИ НА АСФАЛЬТЕ. ЧЕХИЯ ТЕСТИРУЕТ НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
15:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
863
ОБЩЕСТВО
ОБЩИЙ ПРЕДОК СЛАВЯН ПРОИСХОДИЛ ИЗ РЕГИОНА МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И УКРАИНОЙ, ПОДТВЕРЖДАЕТ АНАЛИЗ ДНК
13:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
561
ОБЩЕСТВО
СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ С ЯНВАРЯ ВЫРАСТЕТ НА 668 КРОН И ДОСТИГНЕТ 21 839 КРОН
12:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1319
ОБЩЕСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕХИИ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ВЫДЕЛЯТЬ ЕЖЕГОДНО МИЛЛИАРД КРОН НА ПРОГРАММУ «УКРАИНА»
11:00
4 СЕНТЯБРЯ 2025
958
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ПРЕВРАТИТСЯ В СТОЛИЦУ АРАБСКИХ ЛОШАДЕЙ
09:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
1210
ПОЛИТИКА
ФИАЛА ОБСУДИТ С РУТТОМ В ПРАГЕ ВОПРОСЫ ОБОРОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И УКРАИНУ
08:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
803
ОБЩЕСТВО
БОЛЕЕ 500 СЛУЧАЕВ ЖЕЛТУХИ: В ПРАГЕ ЭТО САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ С 2008 ГОДА
21:55
3 СЕНТЯБРЯ 2025
2209
ОБЩЕСТВО
В ЛИССАБОНЕ СОШЕЛ С РЕЛЬСОВ ФУНИКУЛЕР. 15 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ, ДЕСЯТКИ ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ
21:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1159
ОБЩЕСТВО
СТАРУШКА ИЗ ПРОСТЕЕВА ПОТЕРЯЛА 100 000 КРОН, ПОВЕРИВ ПРОСЬБЕ «ЛОЖНОЙ ДОЧЕРИ» ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
19:30
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1657
ОБЩЕСТВО
ИНВЕСТИЦИИ НА 17 МИЛЛИАРДОВ: TOYOTA БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В КОЛИНЕ
17:45
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1179
ПОЛИТИКА
СЛОВАКИЯ ПООБЕЩАЛА РОССИИ ОБСУДИТЬ С УКРАИНОЙ УДАРЫ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ
16:30
3 СЕНТЯБРЯ 2025
946
ОБЩЕСТВО
ЧАСТЬ ЧЕХИИ МУЧАЕТ ЗАСУХА, НАДЕЖДА НА УЛУЧШЕНИЕ — ОЖИДАЕМЫЕ В ПЯТНИЦУ ДОЖДИ
13:30
3 СЕНТЯБРЯ 2025
4051
ОБЩЕСТВО
ТРОЕ ИНОСТРАНЦЕВ ИЗНАСИЛОВАЛИ ДЕВУШКУ-ИНВАЛИДА В ПРАЖСКОМ ПАРКЕ
12:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1710
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ ОТНОСЯТСЯ К ЕВРОСОЮЗУ НАИМЕНЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ПОКАЗАЛ ОПРОС
09:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
1808
ОБЩЕСТВО
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В НАПАДЕНИИ НА БАБИША МОЖЕТ БЫТЬ ОБВИНЕН В ПОКУШЕНИИ НА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ