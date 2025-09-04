В Чехии к концу недели временно похолодает, ожидаются дожди и местами грозы

«Температуры в начале сентября будут выше среднего, максимумы мы ожидаем в основном между 24 и 29 градусами Цельсия, а в самых теплых областях Полабья может появиться и тропическая отметка в 30 градусов», — сообщили сегодня метеорологи на Facebook.





В пятницу в Чехии местами, а в Моравии и Силезии лишь изредка, ожидается дождь или ливни. К вечеру с юго-запада, по словам метеорологов, осадки станут более частыми, а местами возможны и грозы. Самые высокие температуры в Чехии и на западе Моравии составят от 17 до 23 градусов Цельсия, на остальной территории — от 24 до 28 градусов.





В субботу метеорологи прогнозируют вначале значительную облачность, местами дождь или ливни и локально туман. Постепенно погода станет малооблачной, на севере и северо-востоке Чехии местами пройдут ливни, особенно в горных районах. К вечеру небо начнет проясняться. Самые высокие дневные температуры достигнут 19–24 градусов Цельсия, самые низкие ночные температуры будут в пределах 11–15 градусов, на западе и юго-западе — до 7 градусов.



В воскресенье будет преимущественно малооблачно, утром местами возможен туман. Самые высокие дневные температуры метеорологи ожидают в диапазоне 22–26 градусов, самые низкие ночные — между 8 и 12 градусами Цельсия.