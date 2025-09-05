В Праге у двух станций метро появится более 1200 парковочных мест P+R









«Оба паркинга должны иметь в общей сложности 1243 места. Предполагаемая стоимость парковок P+R составляет в сумме около 1,25 миллиарда крон без НДС», — сообщил представитель мэрии Вит Хофман, добавив, что оба проекта еще должны быть одобрены пражским городским советом. Таким образом, одно новое парковочное место P+R у метро обойдется почти в миллион крон.

Паркинг P+R в Зличине на 462 места планируется построить на улице На Радости, неподалеку также будет вспомогательная парковочная площадка на 134 автомобиля. Таким образом, в целом парковка будет иметь 596 парковочных мест, из которых 11 будут предназначены для электромобилей с зарядными станциями.





«Парковочные дома и парковки-пересадочные узлы являются одним из наиболее эффективных инструментов решения проблемы парковочных мест», — заявил мэр Праги 13 Давид Водражка (ODS). «Мы приветствуем решение о строительстве дополнительных парковок P+R, хотя изначально в Зличине планировалось построить парковку на три тысячи автомобилей», — отметил он.Завершение работ в Праге 13 ожидается в конце 2027 года, а открытие для публики, по информации мэрии, запланировано на 2028 год. Частью инвестиционного проекта будет также строительство новых автобусных остановок на улице Na Radosti в непосредственной близости от паркинга. Предполагаемая стоимость государственного заказа составляет 652 миллиона крон без НДС.

На второй парковке P+R у станции метро Depo Hostivař в Страшницах, недалеко от улиц Černokostelecká и Sazečská, в течение трех лет будет размещено 647 автомобилей за 601 миллион крон без НДС. Четыре парковочных места будут оборудованы электрическими зарядными станциями, а также предусмотрено помещение для 38 велосипедов.









«Мы решительно поддерживаем строительство этой парковки P+R, там также должна быть пересадка на железнодорожную станцию, которая еще должна быть построена в этом месте», — сказал заместитель мэра Праги 15 по транспорту Михал Фрауентерка (ODS). К пятнадцатому району города относятся Хостивар и Горни-Мехолупы. Они соседствуют со Страшницами в Праге 10, где ситуация с парковкой столь же сложна.

















«Мы ждем проекта новой парковки P+R у железнодорожной станции Horní Měcholupy, где должно быть создано до четырехсот мест и обеспечены места для посетителей Праги вблизи будущей Hostivařské silniční radiály – объездной дороги жилых районов нашего и соседних районов города», – отметил Frauenterka. В настоящее время в Хостиваре уже несколько лет существует парковка P+R у железнодорожного вокзала на его северной стороне.

Заместитель мэра Праги 15 по транспорту при этом обращает внимание, что парковки P+R большой вместимости должны создаваться дальше на окраине мегаполиса, в идеале у железнодорожных остановок в Среднечешском крае. «Мы также поддерживаем создание более крупного пересадочного терминала «автомобиль-поезд» на существующей железнодорожной линии из Праги в Бенешов между Коловратами и Ричанами, на этапе 511 Пражской внешней кольцевой дороги, который сейчас строится», — добавил он.