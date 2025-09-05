ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чем же он рулил? Видео с курящим и звонящим за рулём водителем разлетелось по интернету

5 сентября 2025
21:00
319
В Праге полицейские зафиксировали водителя междугороднего автобуса, который во время движения одновременно курил сигарету и пользовался телефоном. Таким образом водитель нарушил сразу несколько правил дорожного движения.
Инцидент произошёл в середине августа. Когда автобус был остановлен, водитель не согласился с размером назначенного штрафа. В связи с этим дело передано в соответствующий административный орган, который может назначить ещё более крупное наказание. 

Полицейские опубликовали видео на своём официальном аккаунте в Facebook, на котором видно, что автобус был полностью заполнен пассажирами во время нарушения.
