Мошенничество в прямом эфире: киберпреступник кричит на жертву, а специалист банка пытается ее спасти





Недавно в сети таких кибермошенников попала супружеская пара примерно шестидесяти лет. Женщина перевела на счета мошенников в общей сложности 800 тысяч крон (сначала со своего счета). Когда она собиралась перевести еще деньги со счета мужа, ей позвонил эксперт по платежным мошенничествам из Komerční banky.



Он уже подозревал



Специалист банка по платежным мошенничествам обнаруживает, что клиентка на линии находится в возбужденном состоянии. Уже во время необходимой проверки личности женщины он слышит в фоне другой голос.



«Там был слышен еще кто-то, кто разговаривал с клиентом по телефону в директивном тоне. Он говорил ей, что она должна и не должна делать. В этот момент мне все стало ясно. Это был вишинг», — так описывает, как выглядит мошеннический звонок на практике, Марке Махачек из Komerční banky.



Не знают, кому верить



Его отдел ежедневно проверяет по телефону десятки подозрительных транзакций, поэтому он знает, как легко манипулировать людьми, чтобы они практически добровольно переводили деньги на чужие счета. «Я знаю, что в этот раз будет особенно тяжело, потому что мошенник сильно манипулировал клиентом и держит ее «на своей стороне», — говорит Махачек.







Поэтому он выслушивает, какие приемы использует мошенник, и пытается переманить клиентку на свою сторону. «Положите трубку, этот мошенник явно продолжает манипулировать вами», — призывает он ее. «Не реагируйте на это», — кричит одновременно женщина на записи голос мошенника из другого телефона, который держит в руке.



Смущенная женщина начинает плакать. Она не знает, кому верить. Кто на самом деле является сотрудником банка, который пытается ее защитить, а кто мошенником, выдающим себя за него. Мошенник становится все более агрессивным, и клиентка впадает в панику.



Но ожидающие транзакции уже остановлены. Если у банка есть сомнения, она блокирует счет, чтобы платежи не могли быть отправлены до выяснения ситуации. Благодаря этому пара получает обратно часть из 800 тысяч.



Только за это полугодие в Komerční banka клиентам таким образом удалось спасти 700 миллионов крон, что почти равно сумме за весь прошлый год. В целом, по свежим данным Чешской банковской ассоциации, только в этом году отечественным банкам удалось защитить 5 миллиардов крон. Напротив, около 885 миллионов было похищено у 44 тысяч клиентов.



Как действуют мошенники?



Кибермошенники часто играют на эмоциях людей. Они заставляют людей действовать быстро. Один из ключевых тревожных сигналов — когда кто-то под предлогом «защиты финансов» заставляет вас перевести деньги на якобы безопасный счет. Ни сотрудник банка, ни Чешский национальный банк, ни





«Деньги на счете в банке в безопасности, для этого мы все их там и держим», — упоминает Махачек один из аргументов, которым в конечном итоге часто удается убедить колеблющихся клиентов не отправлять средства никуда.