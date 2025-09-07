Владелица группы Bonatrans — вторая в рейтинге самых богатых людей в Чехии
7 сентября 2025
15:00
216
Машиностроительная группа Bonatrans, принадлежащая второй по богатству чешке Йитке Комарковой Чехловой, входит в число самых прибыльных компаний Чехии. В 2024 году она достигла новых рекордов.
Богуминская группа Bonatrans в прошлом году заработала рекордные 1,31 миллиарда крон. Она производит в основном колеса, оси и колесные пары для железнодорожных вагонов. Компанией управляет чешская предпринимательница Йитка Комаркова Чехлова.
В прошлом году валовая операционная прибыль (EBITDA) компании выросла до 2,14 миллиарда крон, что представляет собой годовой рост на 28,8 процента. Чистая прибыль выросла до рекордных 1,31 миллиарда крон (по сравнению с 843 миллионами в предыдущем году). Таким образом, Bonatrans подтвердил свою позицию крупнейшего европейского производителя железнодорожных колесных пар. И это несмотря на экономический спад в европейских грузовых перевозках и сентябрьские наводнения, которые затронули завод в Богумине.
Выручка осталась практически на прежнем уровне в 11,3 миллиарда крон, Bonatrans в прошлом году в основном повышал цены на свою продукцию, в первую очередь на железнодорожные колеса, оси и колесные пары.
В прошлом году группа в основном выиграла от оживления пассажирских перевозок, куда она поставляет как новые вагоны, так и запасные части. Компания увеличила продажи в основном в США и Китае. «Этот рост компенсировал снижение продаж в сегменте производства новых грузовых автомобилей, которое произошло во второй половине 2024 года в связи с общей экономической ситуацией, особенно в Европе», — отмечает компания в годовом отчете.
Руководство Bonatrans и акционер Jitka Komárková в течение длительного времени не общаются с общественностью.
Bonatrans также массивно инвестирует в производственные технологии. В 2024 году инвестиции превысили 575 миллионов крон. Ключевым проектом является полная модернизация кузницы осей, которая в течение следующих трех лет позволит увеличить производственные мощности на 40 процентов. На прокатном стане колес было приобретено самое современное оборудование для трехмерного измерения необработанных колес, а также реализован проект автоматизации обработки.
История компании началась в 1965 году, когда в рамках металлургического завода и проволочного завода в Богумине был создан завод по производству железнодорожных колесных пар. В качестве самостоятельной компании она начала свою деятельность в 1999 году.
Йитка Чехлова Комаркова — чешская бизнесвумен. Ее брат — Карел Комарек контролирует KKCG, в которую входит, например, лотерейная компания Allwyn. До 2010 года Bonatrans контролировалась семьей в рамках KKCG, но после разделения акционером является только Йитка Комаркова Чехлова. Под ее руководством Bonatrans стала передовой технологической компанией, поставляющей компоненты, например, для высокоскоростных поездов TGV и китайских железных дорог.
В прошлом году Комаркова также продала 50,83% акций дочерней компании Bonatrans India компании Jupiter Wagons. Однако Bonatrans продолжает работать на индийском рынке в форме прямых поставок, в частности в области колес и осей для пассажирского транспорта.
Комаркова выплатит себе за прошлый год дивиденды в размере полумиллиарда, как и в предыдущие годы. В рейтинге самых богатых женщин она занимает второе место после Ренаты Келлнеровой.
В прошлом году валовая операционная прибыль (EBITDA) компании выросла до 2,14 миллиарда крон, что представляет собой годовой рост на 28,8 процента. Чистая прибыль выросла до рекордных 1,31 миллиарда крон (по сравнению с 843 миллионами в предыдущем году). Таким образом, Bonatrans подтвердил свою позицию крупнейшего европейского производителя железнодорожных колесных пар. И это несмотря на экономический спад в европейских грузовых перевозках и сентябрьские наводнения, которые затронули завод в Богумине.
Выручка осталась практически на прежнем уровне в 11,3 миллиарда крон, Bonatrans в прошлом году в основном повышал цены на свою продукцию, в первую очередь на железнодорожные колеса, оси и колесные пары.
В прошлом году группа в основном выиграла от оживления пассажирских перевозок, куда она поставляет как новые вагоны, так и запасные части. Компания увеличила продажи в основном в США и Китае. «Этот рост компенсировал снижение продаж в сегменте производства новых грузовых автомобилей, которое произошло во второй половине 2024 года в связи с общей экономической ситуацией, особенно в Европе», — отмечает компания в годовом отчете.
Руководство Bonatrans и акционер Jitka Komárková в течение длительного времени не общаются с общественностью.
Bonatrans также массивно инвестирует в производственные технологии. В 2024 году инвестиции превысили 575 миллионов крон. Ключевым проектом является полная модернизация кузницы осей, которая в течение следующих трех лет позволит увеличить производственные мощности на 40 процентов. На прокатном стане колес было приобретено самое современное оборудование для трехмерного измерения необработанных колес, а также реализован проект автоматизации обработки.
История компании началась в 1965 году, когда в рамках металлургического завода и проволочного завода в Богумине был создан завод по производству железнодорожных колесных пар. В качестве самостоятельной компании она начала свою деятельность в 1999 году.
Йитка Чехлова Комаркова — чешская бизнесвумен. Ее брат — Карел Комарек контролирует KKCG, в которую входит, например, лотерейная компания Allwyn. До 2010 года Bonatrans контролировалась семьей в рамках KKCG, но после разделения акционером является только Йитка Комаркова Чехлова. Под ее руководством Bonatrans стала передовой технологической компанией, поставляющей компоненты, например, для высокоскоростных поездов TGV и китайских железных дорог.
В прошлом году Комаркова также продала 50,83% акций дочерней компании Bonatrans India компании Jupiter Wagons. Однако Bonatrans продолжает работать на индийском рынке в форме прямых поставок, в частности в области колес и осей для пассажирского транспорта.
Комаркова выплатит себе за прошлый год дивиденды в размере полумиллиарда, как и в предыдущие годы. В рейтинге самых богатых женщин она занимает второе место после Ренаты Келлнеровой.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
215
11:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
730
09:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
1027
19:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
1563
11:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
1435
09:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
1936
21:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2697
19:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2424
18:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1708
15:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2342
13:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
1598
12:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
3201
10:44
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2425
08:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2912