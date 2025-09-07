Владелица группы Bonatrans — вторая в рейтинге самых богатых людей в Чехии

7 сентября 2025

Машиностроительная группа Bonatrans, принадлежащая второй по богатству чешке Йитке Комарковой Чехловой, входит в число самых прибыльных компаний Чехии. В 2024 году она достигла новых рекордов.