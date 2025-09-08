Отработали бесплатно на 34 млрд крон: как волонтеры держат Чехию на плаву

«Хотя преобладает впечатление, что многие критикуют некоммерческий сектор, на самом деле чехи воспринимают некоммерческие организации позитивно. Более того, чехи помогают в огромных масштабах, что, согласно опросу, эквивалентно целым 95 000 полных ставок — как если бы, например, волонтерил весь город Градец-Кралове», — заявила аналитик STEM Махулена Копецка.



Исследование STEM проводилось осенью прошлого года. За последний год, по словам исследователей, волонтерской деятельностью занимался каждый третий чех, а каждый пятый помогал в последние четыре недели. Общий объем выполненной добровольческой работы исследование оценивает в 213 миллионов часов, а ее стоимость — в 34 миллиарда крон.





Две трети волонтеров действовали по собственной инициативе, а половина помогала организованно. «Наибольшую долю организованных волонтеров составляли те, кто был задействован через некоммерческие организации, а именно около половины. Второй по распространенности формой были неформальные сообщества и группы друзей или соседей», — сообщил STEM.





Среди некоммерческих организаций наиболее распространенными были объединения по интересам, такие как рыболовы, охотники или садоводы, в которых участвуют 15% респондентов. Значительной была также работа для спортивных клубов (15%) или добровольных пожарных (13%). В социальных услугах было задействовано 7% помощников в некоммерческих организациях.





STEM также создал Индекс волонтерства, который оценивает активность человека. Он немного выше у женщин, чем у мужчин. Среди возрастных групп наиболее активны люди от 30 до 44 лет, а также более вовлечены выпускники вузов, чем люди с более низким образованием.









Какой-либо финансовый взнос предоставила в прошлом году половина взрослых. Общий объем STEM оценивает в 21 миллиард крон в год, причем чуть менее 15 миллиардов поступает от частных лиц, а остальное жертвуют компании . Значительно преобладают разовые, спонтанные дары. Таким образом большую часть своих пожертвований отдают около 70% доноров. Пятая часть затем выбирает регулярную форму.

Наиболее частыми являются пожертвования на помощь после стихийных бедствий или взносы на уход за больными и умирающими.