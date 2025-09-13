Стоматологи на колесах? Коалиция Spolu предлагает узаконить мобильные кабинеты

«Это будет не какой-нибудь грузовик, который приедет в населенный пункт», — смягчает ожидания министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09), который в октябрьских выборах будет защищать свой депутатский мандат и в среду представил программу коалиции Spolu в области здравоохранения.









Стоматологи уже приезжают в дома престарелых и сегодня, но лишь осматривают и договариваются о визите в зубной кабинет. По новому плану, выездная команда должна не только проверять состояние зубов у жителей домов престарелых, но и оказывать им базовое лечение

«Представьте себе дом престарелых или учреждение, где есть пациенты без старческого слабоумия, и им нужен зубной врач. Не срочно, но, например, раз в полгода из-за протезов или другого. Гораздо проще, когда зубоврачебная команда приезжает к ним и в специально отведенном помещении, которое всему соответствует, проводит стандартный осмотр», — поясняет министр.





По его словам, удалять зубы там не будут. «Но зубной врач проведет осмотры и скажет, каких пациентов он может полечить, сделать им, например, слепки, а кого пригласит в кабинет для проведения процедуры», — описывает министр. Чиновники, как он сообщил, уже работают над законодательными изменениями, которые Spolu обещает внести в следующий электоральный период.





Президент Чешской стоматологической палаты Роман Шмуцлер комментирует это так: «В Центральной Европе это считается нецелесообразным и дорогим, как бы ни было это приятно для пациентов, когда стоматолог или рентген приезжает к ним на деревенскую площадь».





Он указывает, что стоматологи уже много лет ездят в дома престарелых, хотя некоторые группы в министерстве сейчас пытаются представить это как новинку. Однако, по его словам, у этого есть и скрытые стороны. По его мнению, медицинским страховым компаниям, например, в прошлом не нравилось, что многим пациентам перед смертью выписывалось множество протезов, которые так и не были использованы.



«Необходимо искать пути, чтобы можно было контролировать надлежащее выставление счетов, поскольку речь идет о сотнях миллионов крон», — добавил Шмуцлер, отметив, что не хочет вмешиваться в предвыборную кампанию.





В Чехии сегодня работает более 7 500 стоматологов, но некоторые пожилые люди не были у своего врача годами или вообще его не имеют. Именно поэтому дома престарелых приветствовали бы такую помощь.





Закон разрешает оказание профилактических медицинских услуг вне кабинета или больницы. На все есть положительные заключения санэпидемстанции, и точно так же на все места, где будет мобильный кабинет, есть разрешения отделов здравоохранения соответствующих краевых управлений.





Другим пунктом программы Spolu в области здравоохранения является расширение телемедицины, например, в форме онлайн-служб неотложной помощи. Некоторые края уже постепенно внедряют их по собственной инициативе. У местных жителей есть бесплатные мобильные приложения, где можно застать врача, который перед выездом в больницу посоветует, действительно ли это необходимо и не достаточно ли просто сходить в аптеку за безрецептурными лекарствами.