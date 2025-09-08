ФОТО: Явление года. Над Чехией наблюдалось полное лунное затмение

Фото: Константин Жданов



В воскресенье, 7 сентября, на закате над Чехией можно было наблюдать полное лунное затмение — впервые более чем за шесть лет.







Предыдущее полное затмение Луны на территории Чехии фиксировалось в январе 2019 года. Следующее частичное затмение ожидается 28 августа будущего года, а очередное полное затмение произойдет лишь в новогоднюю ночь 2028 года, за несколько часов до наступления нового года.