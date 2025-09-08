ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

ФОТО: Явление года. Над Чехией наблюдалось полное лунное затмение

Новости и статьи
8 сентября 2025
15:00
248
Более чем на час Земля оказалась между Луной и Солнцем, и с территории Чехии было видно полное лунное затмение.
 Фото: Константин Жданов

В воскресенье, 7 сентября, на закате над Чехией можно было наблюдать полное лунное затмение — впервые более чем за шесть лет.


Предыдущее полное затмение Луны на территории Чехии фиксировалось в январе 2019 года. Следующее частичное затмение ожидается 28 августа будущего года, а очередное полное затмение произойдет лишь в новогоднюю ночь 2028 года, за несколько часов до наступления нового года.
космос Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
358
КУЛЬТУРА
CIRQUE DU SOLEIL В ПРАГЕ
13:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
708
ОБЩЕСТВО
ТРОЕ РАБОЧИХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАРКОТИКОВ, ПОТЕРЯЛИ СОЗНАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА УЛИЦЕ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
12:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
637
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ ПРОВЕРЯЕТ УГРОЗЫ НЕИЗВЕСТНОГО ПРЕСТУПНИКА ОБ ОТРАВЛЕНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
09:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
890
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ГОСУДАРСТВО НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5%
18:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
3132
ПОЛИТИКА
ЧТО БУДЕТ С УКРАИНСКИМИ БЕЖЕНЦАМИ В ЧЕХИИ? ПРОГРАММА ANO УМАЛЧИВАЕТ
15:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2457
ОБЩЕСТВО
ВЛАДЕЛИЦА ГРУППЫ BONATRANS — ВТОРАЯ В РЕЙТИНГЕ САМЫХ БОГАТЫХ ЖЕНЩИН В ЧЕХИИ
11:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2000
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ ОСТАНОВИЛА ВОДИТЕЛЯ ГОНОЧНОГО БОЛИДА
09:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2161
ОБЩЕСТВО
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОМОЩЬ: СКОЛЬКО ПРАГА ИНВЕСТИРУЕТ В УКРАИНУ
19:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
2721
ОБЩЕСТВО
СОТНИ КРОН ЭКОНОМИИ: НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ И СВЕТ ОТ INNOGY
17:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
5338
ОБЩЕСТВО
ТРАМВАИ НЕ БУДУТ ХОДИТЬ, ПАРКОВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ. В ВЫХОДНЫЕ ДНИ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА В ПРАГЕ ОГРАНИЧЕНО ИЗ-ЗА СОРЕВНОВАНИЙ
11:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
2211
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ 13 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДЕТ СЕДЬМОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МАЛЫХ ПИВОВАРЕН
09:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
2909
ОБЩЕСТВО
МОШЕННИЧЕСТВО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ: КИБЕРПРЕСТУПНИК КРИЧИТ НА ЖЕРТВУ, А СПЕЦИАЛИСТ БАНКА ПЫТАЕТСЯ ЕЕ СПАСТИ
21:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
3526
ОБЩЕСТВО
ЧЕМ ЖЕ ОН РУЛИЛ? ВИДЕО С КУРЯЩИМ И ЗВОНЯЩИМ ЗА РУЛЕМ ВОДИТЕЛЕМ РАЗЛЕТЕЛОСЬ ПО ИНТЕРНЕТУ
19:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
3256
ЭКОНОМИКА
6 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ПЕНСИЯ В ЧЕХИИ МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ 15 000 КРОН
18:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2384
ПОЛИТИКА
ЛИПАВСКИЙ: РОССИЯ ДАВНО ВЕДЕТ ПРОТИВ ЗАПАДА ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ