ФОТО: Явление года. Над Чехией наблюдалось полное лунное затмение
8 сентября 2025
15:00
248
Более чем на час Земля оказалась между Луной и Солнцем, и с территории Чехии было видно полное лунное затмение.
Фото: Константин Жданов
В воскресенье, 7 сентября, на закате над Чехией можно было наблюдать полное лунное затмение — впервые более чем за шесть лет.
В воскресенье, 7 сентября, на закате над Чехией можно было наблюдать полное лунное затмение — впервые более чем за шесть лет.
Предыдущее полное затмение Луны на территории Чехии фиксировалось в январе 2019 года. Следующее частичное затмение ожидается 28 августа будущего года, а очередное полное затмение произойдет лишь в новогоднюю ночь 2028 года, за несколько часов до наступления нового года.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
358
12:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
637
09:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
890
18:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
3132
15:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2457
11:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2000
09:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2161
19:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
2721
11:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
2211
09:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
2909
21:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
3526
19:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
3256
18:00
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2384