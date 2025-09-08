Полиция в Чехии проверяет угрозы неизвестного преступника об отравлении питьевой воды
8 сентября 2025
12:00
Полиция проверяет угрозу неизвестного преступника о том, что он отравит питьевую воду в Чешской Республике. Это подтвердил без дополнительных подробностей пресс-секретарь полицейского президиума Ондржей Моравчик. Согласно субботней информации сервера Krimi-Plzeň, мужчина требует 66 биткоинов (около 152 миллионов крон) за то, чтобы не подмешивать яд в воду.
«Мы занимаемся расследованием угроз и выясняем, насколько это реальная попытка вызвать панику, или это просто попытка занять сотрудников экстренных служб. В случае любой угрозы мы, конечно, проактивно предупредим общественность и примем необходимые меры», — сказал Моравчик.
Об анонимном сообщении в субботу сообщили сайты Krimi-Plzeň и Novinky.cz. Они написали, что неизвестный угрожал отравлением ядовитым рицином. Преступник заявил, что отравит питьевую воду, предназначенную для продажи в магазинах и подачи в ресторанах. Он не уточнил, в каком районе он собирался распространить яд. Однако, по данным Krimi-Plzeň, он сообщил полиции, где оставил бутылку с образцом якобы отравленной воды.
Недавно суды вынесли пятилетний приговор рецидивисту Мареку Ваделу, который в августе 2020 года угрожал из тюрьмы отравлением питьевой воды в чешских городах. Мужчина, отбывавший наказание в пльзеньской тюрьме, написал и разослал несколько писем в Министерство юстиции, полицию и СМИ. В письме министерству он требовал освобождения некоторых заключенных из тюрем, более 10 миллионов крон и автомобиль. В противном случае он угрожал отравлением питьевой воды в шести неуказанных городах. Он пытался создать впечатление, что письма были написаны членом исламской террористической группировки, и признался, что вдохновился криминальным сериалом «Кобра 11». Суды не нашли никаких смягчающих обстоятельств для поведения Вадела.
Осенью 2014 года Министерство внутренних дел объявило, что полиция расследует попытку шантажа государства угрозой распространения вируса Эбола в различных общественных местах. Преступники требовали от государства миллион евро (на тот момент около 27,7 миллиона крон) в биткоинах, в трех платежах на три разных электронных адреса. Они утверждали, что имеют в своем распоряжении биологический материал от зараженного пациента. В 2016 году в Словении и Швеции в связи с этим делом были задержаны два человека, но летом того же года представитель Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей заявил, что полиции не удалось установить факты, которые бы давали ей право возбудить уголовное преследование.
В июне 2003 года два фигуранта потребовали от государства 10 миллионов крон и пригрозили, что в противном случае они отравят источники питьевой воды в Либерецком крае. Оба были приговорены судом к шести годам тюремного заключения. Месяц спустя пенсионер в письме мэру Праги пригрозил, что отравит питьевую воду в Праге цианидом и ртутью, если не получит две банки чистящего средства «Солвина», наполненные двухтысячными купюрами. Суд приговорил преступника к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет. А в августе 2003 года шантажист угрожал вылить в водохранилище в Праге несколько литров цианида и требовал полмиллиона крон. Позже пойманный мужчина был приговорен судом к 3,5 года тюремного заключения.
