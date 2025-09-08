Полиция в Чехии проверяет угрозы неизвестного преступника об отравлении питьевой воды

Новости 420on 8 сентября 2025 12:00 638

Полиция проверяет угрозу неизвестного преступника о том, что он отравит питьевую воду в Чешской Республике. Это подтвердил без дополнительных подробностей пресс-секретарь полицейского президиума Ондржей Моравчик. Согласно субботней информации сервера Krimi-Plzeň, мужчина требует 66 биткоинов (около 152 миллионов крон) за то, чтобы не подмешивать яд в воду.