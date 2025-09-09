Знаменитый лось Эмиль остановил поезда в Австрии
9 сентября 2025
08:58
829
Лос Эмиль продолжает свое путешествие по Центральной Европе. Когда он прибыл на вокзал в австрийском Санкт-Пёльтене, пришлось приостановить движение поездов на несколько часов.
Пассажиры обычно с большим раздражением реагируют на многочасовые задержки поездов. В субботу в австрийском Санкт-Пёльтене паники не было, потому что закрытие западной железнодорожной линии вызвал знаменитый лось-путешественник Эмиль. Об этом написала австрийская газета Kurier.
Крупнейший представитель оленевых прибыл к южным соседям из Чехии, и, поскольку он находится под строгой охраной, вызывает маневры властей и защитников природы. А также привлекает многочисленных зевак, которые хотят его сфотографировать.
«Из-за животных на путях (Эмиль) до 21:30 на главном вокзале в Санкт-Пёльтене приостановлено движение поездов», — первоначально было написано на домашней странице австрийского перевозчика ÖBB. Около часа ночи закрытие линии было отменено.
«Мы были вынуждены временно остановить движение поездов, потому что лось бродил по путям главного вокзала в Санкт-Пёльтене», — подтвердил в субботу вечером для noe.ORF.at Кристоф Гассер-Майр из ÖBB.
Эмиль стал суперзвездой не только в Чехии, но и в Австрии. На странице Emil der Elch («Лось Эмиль») в Facebook за животным следят 9 800 членов группы. Там постоянно появляются комментарии, в которых Эмилю желают крепкого здоровья. К этому добавляются призывы, чтобы никто не мешал животному в его путешествии по федеральной земле.
Защитники природы не очень довольны интересом к Эмилю. По их мнению, лоси — это животные, которые умеют спасаться, они сами справляются в природе и не нуждаются в близости «фанатов».
Рекомендация звучала так: «Оставьте Эмиля в покое, наблюдайте за ним и только в случае чрезвычайной ситуации — если он окажется в опасности, из которой не сможет выбраться самостоятельно, сообщите об этом властям».
Крупнейший представитель оленевых прибыл к южным соседям из Чехии, и, поскольку он находится под строгой охраной, вызывает маневры властей и защитников природы. А также привлекает многочисленных зевак, которые хотят его сфотографировать.
«Из-за животных на путях (Эмиль) до 21:30 на главном вокзале в Санкт-Пёльтене приостановлено движение поездов», — первоначально было написано на домашней странице австрийского перевозчика ÖBB. Около часа ночи закрытие линии было отменено.
«Мы были вынуждены временно остановить движение поездов, потому что лось бродил по путям главного вокзала в Санкт-Пёльтене», — подтвердил в субботу вечером для noe.ORF.at Кристоф Гассер-Майр из ÖBB.
Эмиль стал суперзвездой не только в Чехии, но и в Австрии. На странице Emil der Elch («Лось Эмиль») в Facebook за животным следят 9 800 членов группы. Там постоянно появляются комментарии, в которых Эмилю желают крепкого здоровья. К этому добавляются призывы, чтобы никто не мешал животному в его путешествии по федеральной земле.
Защитники природы не очень довольны интересом к Эмилю. По их мнению, лоси — это животные, которые умеют спасаться, они сами справляются в природе и не нуждаются в близости «фанатов».
Рекомендация звучала так: «Оставьте Эмиля в покое, наблюдайте за ним и только в случае чрезвычайной ситуации — если он окажется в опасности, из которой не сможет выбраться самостоятельно, сообщите об этом властям».
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
402
10:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
638
22:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1247
21:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1894
16:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
7615
15:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1723
14:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1489
12:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1616
09:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1841
18:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
4558
15:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
3460
11:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2581
09:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2760
19:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
3378