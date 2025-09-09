Знаменитый лось Эмиль остановил поезда в Австрии

Лос Эмиль продолжает свое путешествие по Центральной Европе. Когда он прибыл на вокзал в австрийском Санкт-Пёльтене, пришлось приостановить движение поездов на несколько часов.