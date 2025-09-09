ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Знаменитый лось Эмиль остановил поезда в Австрии

Новости 420on
9 сентября 2025
08:58
829
Лос Эмиль продолжает свое путешествие по Центральной Европе. Когда он прибыл на вокзал в австрийском Санкт-Пёльтене, пришлось приостановить движение поездов на несколько часов.
Пассажиры обычно с большим раздражением реагируют на многочасовые задержки поездов. В субботу в австрийском Санкт-Пёльтене паники не было, потому что закрытие западной железнодорожной линии вызвал знаменитый лось-путешественник Эмиль. Об этом написала австрийская газета Kurier.

Крупнейший представитель оленевых прибыл к южным соседям из Чехии, и, поскольку он находится под строгой охраной, вызывает маневры властей и защитников природы. А также привлекает многочисленных зевак, которые хотят его сфотографировать.

«Из-за животных на путях (Эмиль) до 21:30 на главном вокзале в Санкт-Пёльтене приостановлено движение поездов», — первоначально было написано на домашней странице австрийского перевозчика ÖBB. Около часа ночи закрытие линии было отменено.

«Мы были вынуждены временно остановить движение поездов, потому что лось бродил по путям главного вокзала в Санкт-Пёльтене», — подтвердил в субботу вечером для noe.ORF.at Кристоф Гассер-Майр из ÖBB.

Эмиль стал суперзвездой не только в Чехии, но и в Австрии. На странице Emil der Elch («Лось Эмиль») в Facebook за животным следят 9 800 членов группы. Там постоянно появляются комментарии, в которых Эмилю желают крепкого здоровья. К этому добавляются призывы, чтобы никто не мешал животному в его путешествии по федеральной земле.

Защитники природы не очень довольны интересом к Эмилю. По их мнению, лоси — это животные, которые умеют спасаться, они сами справляются в природе и не нуждаются в близости «фанатов».

Рекомендация звучала так: «Оставьте Эмиля в покое, наблюдайте за ним и только в случае чрезвычайной ситуации — если он окажется в опасности, из которой не сможет выбраться самостоятельно, сообщите об этом властям».
животные Чехия Австрия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
402
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ARCHITEKTURA PRO VEŘEJNOST (АРХИТЕКТУРА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ)
10:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
638
ОБЩЕСТВО
ЧИСЛО САМОУБИЙСТВ В ЧЕХИИ ПРЕВЫШАЕТ СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ЕС
22:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1247
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ОБЪЯВИЛА БЕЛОРУССКОГО ДИПЛОМАТА ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА
21:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1894
ОБЩЕСТВО
ОТРАБОТАЛИ БЕСПЛАТНО НА 34 МЛРД КРОН: КАК ВОЛОНТЕРЫ ДЕРЖАТ ЧЕХИЮ НА ПЛАВУ
16:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
7615
ОБЩЕСТВО
80 000 ПРЕТЕНДЕНТОВ, 15 000 СЧАСТЛИВЧИКОВ: КТО ИЗ УКРАИНЦЕВ СМОЖЕТ ОСТАТЬСЯ В ЧЕХИИ ПО СПЕЦВНЖ
15:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1723
ОБЩЕСТВО
ФОТО: ЯВЛЕНИЕ ГОДА. НАД ЧЕХИЕЙ НАБЛЮДАЛОСЬ ПОЛНОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ
14:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1489
КУЛЬТУРА
CIRQUE DU SOLEIL В ПРАГЕ
13:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
2217
ОБЩЕСТВО
ТРОЕ РАБОЧИХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАРКОТИКОВ, ПОТЕРЯЛИ СОЗНАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА УЛИЦЕ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
12:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1616
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ ПРОВЕРЯЕТ УГРОЗЫ НЕИЗВЕСТНОГО ПРЕСТУПНИКА ОБ ОТРАВЛЕНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
09:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1841
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ГОСУДАРСТВО НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5%
18:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
4558
ПОЛИТИКА
ЧТО БУДЕТ С УКРАИНСКИМИ БЕЖЕНЦАМИ В ЧЕХИИ? ПРОГРАММА ANO УМАЛЧИВАЕТ
15:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
3460
ОБЩЕСТВО
ВЛАДЕЛИЦА ГРУППЫ BONATRANS — ВТОРАЯ В РЕЙТИНГЕ САМЫХ БОГАТЫХ ЖЕНЩИН В ЧЕХИИ
11:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2581
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ ОСТАНОВИЛА ВОДИТЕЛЯ ГОНОЧНОГО БОЛИДА
09:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2760
ОБЩЕСТВО
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОМОЩЬ: СКОЛЬКО ПРАГА ИНВЕСТИРУЕТ В УКРАИНУ
19:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
3378
ОБЩЕСТВО
СОТНИ КРОН ЭКОНОМИИ: НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ И СВЕТ ОТ INNOGY