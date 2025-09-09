ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чехию назвали частью сферы влияния России: что это значит

9 сентября 2025
16:30
Количество диверсионных атак на критическую инфраструктуру в Европе с 2023 года почти утроилось, заявил на конференции «Внутренняя безопасность и стойкость государства» в Палате депутатов главный директор отдела внутренней безопасности министерства внутренних дел Ян Падьоурек. Он предупредил, что перемирие в войне в Украине станет для России лишь паузой, во время которой угрозы будут нарастать. Россия не прекратит добиваться влияния, поскольку рассматривает Чехию как часть своей сферы влияния, отметил он.
Диверсионные атаки в Европе, по словам Падьоурека, имеют различный характер — от террористических или поджигательных через повреждение подводных кабелей, глушение GPS-сигнала до организации провокаций против меньшинств с целью вызвать насильственные конфликты. Чехия перед лицом этих событий не должна полагаться только на реактивную оборону, а должна строить проактивную стойкость.

Стойкость к атакам — это не только силовые структуры и меры безопасности.

«Решающей станет наша готовность не только техническая и институциональная, но, конечно же, и гражданская, и человеческая», — заявил он. Инвестиции в стойкость и безопасность в настоящее время являются не выбором, а необходимостью.

«Безопасность — это наша общая ответственность. Общая безопасность основывается на трех столпах — безопасном государстве, стойком обществе и подготовленном гражданине», — добавил он. — «Обязанностью государства, конечно, является быть готовым помочь своим гражданам в беде, но оно также должно принимать все возможные превентивные меры. В то же время его задачей является поддержка образования граждан, чтобы они могли распознавать угрозы и умели активно способствовать стойкости общества».

Чехи в начале российской агрессии против Украины показали огромную солидарность, но сегодня они устали и ожидают мира. «Это, конечно, понятно. Но мы должны ясно сказать, что перемирие — это не конец войны. Это лишь пауза, во время которой угрозы нарастают. История нас очень настойчиво предупреждает: война перемирием не заканчивается. Россия и после перемирия не прекратит добиваться своего влияния, не перестанет действовать против нас, поскольку по-прежнему видит нас как часть своей сферы влияния».
политика Россия Европа Чехия
