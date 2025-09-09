Чехию назвали частью сферы влияния России: что это значит

Количество диверсионных атак на критическую инфраструктуру в Европе с 2023 года почти утроилось, заявил на конференции «Внутренняя безопасность и стойкость государства» в Палате депутатов главный директор отдела внутренней безопасности министерства внутренних дел Ян Падьоурек. Он предупредил, что перемирие в войне в Украине станет для России лишь паузой, во время которой угрозы будут нарастать. Россия не прекратит добиваться влияния, поскольку рассматривает Чехию как часть своей сферы влияния, отметил он.