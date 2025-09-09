Число самоубийств в Чехии превышает средний показатель по ЕС
9 сентября 2025
10:00
639
По статистике, каждый день в Чехии более трех человек совершают самоубийство. В реальности этот показатель больше.
Число самоубийств в Чешской Республике превышает средний показатель по другим странам Европейского союза. Согласно статистике, они составляют 1,11% всех смертей, при этом эксперты Национального института психического здоровья (NÚDZ) и Института медицинской информации и статистики Чешской Республики (ÚZIS ČR) предполагают, что в действительности случаев самоубийств еще больше.
«В 2023 году, за который на сегодняшний день у нас есть последние доступные официальные данные, в Чешской Республике покончили с собой 1253 человека», — заявила Ева Тушкова, возглавляющая рабочую группу по профилактике и исследованию самоубийств из NUDZ. В среднем это составляет 3,4 случая в день, причем наиболее уязвимыми группами были мужчины старше 70 лет и женщины старше 80 лет.
Среди людей в возрасте от 15 до 29 лет уровень самоубийств, то есть пересчет самоубийств на 100 000 жителей, ниже, однако даже в этой возрастной категории самоубийство является причиной каждой четвертой смерти.
Из общеевропейского сравнения, данные которого на данный момент доступны за 2021 год, следует, что Чехия с уровнем самоубийств 11,6 случаев на 100 000 жителей находится выше среднего показателя по ЕС. В прошлом, однако, зарегистрированное число самоубийств в Чехии было еще выше.
Однако эксперты обращают внимание на то, что в статистике также фигурирует уровень смертности в результате так называемых событий с неустановленным умыслом, когда неясно, было ли это несчастным случаем, убийством или самоубийством. По словам Тушковой, «значительная часть самоубийств, скорее всего, не отражена в официальной статистике».
Обзор за прошлый год должен учитывать не только медицинские данные, но и данные из полицейского реестра самоубийств.
«Врачи часто не могут определить, каковы были намерения умершего человека, и поэтому большая часть случаев попадает в категорию смертей в результате событий с неустановленными намерениями или в категорию несчастных случаев. Подробности приносят результаты полицейского расследования, которые до сих пор не учитывались в медицинской статистике», — заявила аналитик из ÚZIS ČR Шарка Данкова. Более четкая картина должна сложиться в конце сентября.
Недели психического здоровья, которые начнутся на этой неделе, стартуют именно с Всемирного дня предотвращения самоубийств, который приходится на 10 сентября, и будут посвящены, среди прочего, важности общественных услуг. Эксперты стремятся изменить восприятие самоубийств и перейти от культуры молчания и стигматизации к открытости, пониманию и поддержке.
«В 2023 году, за который на сегодняшний день у нас есть последние доступные официальные данные, в Чешской Республике покончили с собой 1253 человека», — заявила Ева Тушкова, возглавляющая рабочую группу по профилактике и исследованию самоубийств из NUDZ. В среднем это составляет 3,4 случая в день, причем наиболее уязвимыми группами были мужчины старше 70 лет и женщины старше 80 лет.
Среди людей в возрасте от 15 до 29 лет уровень самоубийств, то есть пересчет самоубийств на 100 000 жителей, ниже, однако даже в этой возрастной категории самоубийство является причиной каждой четвертой смерти.
Из общеевропейского сравнения, данные которого на данный момент доступны за 2021 год, следует, что Чехия с уровнем самоубийств 11,6 случаев на 100 000 жителей находится выше среднего показателя по ЕС. В прошлом, однако, зарегистрированное число самоубийств в Чехии было еще выше.
Однако эксперты обращают внимание на то, что в статистике также фигурирует уровень смертности в результате так называемых событий с неустановленным умыслом, когда неясно, было ли это несчастным случаем, убийством или самоубийством. По словам Тушковой, «значительная часть самоубийств, скорее всего, не отражена в официальной статистике».
Обзор за прошлый год должен учитывать не только медицинские данные, но и данные из полицейского реестра самоубийств.
«Врачи часто не могут определить, каковы были намерения умершего человека, и поэтому большая часть случаев попадает в категорию смертей в результате событий с неустановленными намерениями или в категорию несчастных случаев. Подробности приносят результаты полицейского расследования, которые до сих пор не учитывались в медицинской статистике», — заявила аналитик из ÚZIS ČR Шарка Данкова. Более четкая картина должна сложиться в конце сентября.
Недели психического здоровья, которые начнутся на этой неделе, стартуют именно с Всемирного дня предотвращения самоубийств, который приходится на 10 сентября, и будут посвящены, среди прочего, важности общественных услуг. Эксперты стремятся изменить восприятие самоубийств и перейти от культуры молчания и стигматизации к открытости, пониманию и поддержке.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
402
08:58
9 СЕНТЯБРЯ 2025
829
22:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1247
21:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1894
16:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
7615
15:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1723
14:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1489
12:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1616
09:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1842
18:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
4558
15:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
3460
11:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2581
09:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2760
19:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
3378