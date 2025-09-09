В Праге открылась выставка Architektura pro veřejnost (Архитектура для общественности)

Марианская площадь на целый месяц превратилась в галерею под открытым небом, где представлены лучшие образцы общественного пространства в Праге. Выставка предлагает взглянуть на 19 проектов, номинированных международным жюри.