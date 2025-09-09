ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

В Праге открылась выставка Architektura pro veřejnost (Архитектура для общественности)

Новости 420on
9 сентября 2025
12:00
403
Марианская площадь на целый месяц превратилась в галерею под открытым небом, где представлены лучшие образцы общественного пространства в Праге. Выставка предлагает взглянуть на 19 проектов, номинированных международным жюри.
Выставка проходит перед зданием мэрии Праги с 1 по 30 сентября 2025 г.

Приходите посмотреть, пройтись по выставке и вдохновиться тем, как меняется общественное пространство в нашей столице.

Голосование за i Opera Pragensia 2025 уже началось – присоединяйтесь! Достаточно отсканировать QR-код прямо на панелях или проголосовать онлайн

Более подробную информацию о каждом проекте можно найти здесь.  Ваш голос может стать решающим!
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
639
ОБЩЕСТВО
ЧИСЛО САМОУБИЙСТВ В ЧЕХИИ ПРЕВЫШАЕТ СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО ЕС
08:58
9 СЕНТЯБРЯ 2025
829
ОБЩЕСТВО
ЗНАМЕНИТЫЙ ЛОСЬ ЭМИЛЬ ОСТАНОВИЛ ПОЕЗДА В АВСТРИИ
22:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1247
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ОБЪЯВИЛА БЕЛОРУССКОГО ДИПЛОМАТА ПЕРСОНОЙ НОН ГРАТА
21:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1894
ОБЩЕСТВО
ОТРАБОТАЛИ БЕСПЛАТНО НА 34 МЛРД КРОН: КАК ВОЛОНТЕРЫ ДЕРЖАТ ЧЕХИЮ НА ПЛАВУ
16:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
7616
ОБЩЕСТВО
80 000 ПРЕТЕНДЕНТОВ, 15 000 СЧАСТЛИВЧИКОВ: КТО ИЗ УКРАИНЦЕВ СМОЖЕТ ОСТАТЬСЯ В ЧЕХИИ ПО СПЕЦВНЖ
15:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1723
ОБЩЕСТВО
ФОТО: ЯВЛЕНИЕ ГОДА. НАД ЧЕХИЕЙ НАБЛЮДАЛОСЬ ПОЛНОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ
14:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1489
КУЛЬТУРА
CIRQUE DU SOLEIL В ПРАГЕ
13:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
2217
ОБЩЕСТВО
ТРОЕ РАБОЧИХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАРКОТИКОВ, ПОТЕРЯЛИ СОЗНАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА УЛИЦЕ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
12:00
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1616
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ ПРОВЕРЯЕТ УГРОЗЫ НЕИЗВЕСТНОГО ПРЕСТУПНИКА ОБ ОТРАВЛЕНИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
09:30
8 СЕНТЯБРЯ 2025
1842
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ГОСУДАРСТВО НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5%
18:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
4558
ПОЛИТИКА
ЧТО БУДЕТ С УКРАИНСКИМИ БЕЖЕНЦАМИ В ЧЕХИИ? ПРОГРАММА ANO УМАЛЧИВАЕТ
15:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
3460
ОБЩЕСТВО
ВЛАДЕЛИЦА ГРУППЫ BONATRANS — ВТОРАЯ В РЕЙТИНГЕ САМЫХ БОГАТЫХ ЖЕНЩИН В ЧЕХИИ
11:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2581
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦИЯ В ЧЕХИИ ОСТАНОВИЛА ВОДИТЕЛЯ ГОНОЧНОГО БОЛИДА
09:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
2760
ОБЩЕСТВО
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПОМОЩЬ: СКОЛЬКО ПРАГА ИНВЕСТИРУЕТ В УКРАИНУ
19:00
6 СЕНТЯБРЯ 2025
3378
ОБЩЕСТВО
СОТНИ КРОН ЭКОНОМИИ: НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ И СВЕТ ОТ INNOGY