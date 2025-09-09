В Праге открылась выставка Architektura pro veřejnost (Архитектура для общественности)
9 сентября 2025
12:00
403
Марианская площадь на целый месяц превратилась в галерею под открытым небом, где представлены лучшие образцы общественного пространства в Праге. Выставка предлагает взглянуть на 19 проектов, номинированных международным жюри.
Выставка проходит перед зданием мэрии Праги с 1 по 30 сентября 2025 г.
Приходите посмотреть, пройтись по выставке и вдохновиться тем, как меняется общественное пространство в нашей столице.
Голосование за i Opera Pragensia 2025 уже началось – присоединяйтесь! Достаточно отсканировать QR-код прямо на панелях или проголосовать онлайн
Более подробную информацию о каждом проекте можно найти здесь. Ваш голос может стать решающим!
