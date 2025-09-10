Чешские железные дороги приобрели локомотивы Siemens Vectron, которые развивают скорость 230 км/ч

Чешские железные дороги представили новые электрические локомотивы Siemens Vectron, которые могут развивать скорость до 230 километров в час. Первые локомотивы поступят в эксплуатацию с середины сентября на внутренних линиях, а еще в этом году они должны выйти и на международные маршруты. Однако в Чехии они будут развивать скорость не более 160 км/ч, что является максимально допустимой скоростью во внутренней железнодорожной сети. Перевозчик заказал в общей сложности 50 таких машин, которые, по мнению руководства, выведут его в число европейских лидеров.