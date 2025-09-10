Чешские железные дороги приобрели локомотивы Siemens Vectron, которые развивают скорость 230 км/ч
10 сентября 2025
16:00
86
Чешские железные дороги представили новые электрические локомотивы Siemens Vectron, которые могут развивать скорость до 230 километров в час. Первые локомотивы поступят в эксплуатацию с середины сентября на внутренних линиях, а еще в этом году они должны выйти и на международные маршруты. Однако в Чехии они будут развивать скорость не более 160 км/ч, что является максимально допустимой скоростью во внутренней железнодорожной сети. Перевозчик заказал в общей сложности 50 таких машин, которые, по мнению руководства, выведут его в число европейских лидеров.
С сентября Чешские железные дороги постепенно начнут использовать первые из новых локомотивов Vectron в качестве головных локомотивов для дальних поездов. Пассажиры смогут увидеть их, например, на линии R18 Slovácký expres между Прагой и Нове-Место-у-Угерске-Градиште. За границу новые локомотивы отправятся в начале следующего года, как только будут получены все необходимые разрешения.
Производитель Siemens уже поставил в Чешскую Республику восемь единиц. До конца года их должно быть двадцать, а с января 2026 года с завода в Мюнхене будет ежемесячно поставляться по четыре машины. Чешские железные дороги заказали в общей сложности 50 локомотивов этого поколения.
«Эти локомотивы нам нужны, если мы хотим задавать тренд и ездить за границу. В частности, зарубежные участки сегодня оборудованы для скорости 230 километров в час, и там эти машины очень важны», — пояснил для Novinky генеральный директор Чешских железных дорог Михал Крапинец.
По его словам, поезда будут ездить с максимально допустимой скоростью, то есть, как правило, 160 км/ч на чешских железных дорогах. «На зарубежных участках они будут развивать скорость до 200, соответственно 230 км/ч», — добавил Крапинец.
Новые Vectrons также будут дополнять комплексные составы ComfortJet, которые также рассчитаны на скорость 230 км/ч. «Поэтому нам нужны эти локомотивы», — добавил глава железных дорог.
Крапинец также выразил уверенность, что со скоростью 230 км/ч будут ездить и в Чехии. «Я верю, что здесь мы будем ездить со скоростью 230 км/ч вскоре после 2030 года», — сказал он.
По его словам, интересной особенностью является мощность локомотива. «Максимальная мощность составляет примерно 6,5 мегаватт, что примерно соответствует годовому потреблению энергии семейного дома», — пояснил он.
Технические нововведения
Новое поколение Vectron визуально отличается от предыдущего. «Перед вводом в эксплуатацию мы должны были провести все возможные испытания, особенно с точки зрения тормозов, привода и, конечно же, оптимизации аэродинамики, что видно с первого взгляда. Локомотив выглядит немного иначе, чем классический Vectron», — пояснил Роман Кокшал, генеральный директор Siemens Mobility ČR.
Чешские железные дороги уже сегодня эксплуатируют около 60 локомотивов Vectron, из которых десять находятся в их собственности, а 50 арендуются.
Новая версия со скоростью 230 км/ч является для перевозчика первым крупным прямым заказом, и ČD станет первым в мире перевозчиком, который введет в эксплуатацию эти самые быстрые локомотивы. Машины производятся в Мюнхене, откуда в ближайшие месяцы будут постепенно поступать в Чехию.
