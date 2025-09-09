Европейский парламент одобрил резолюцию о вступлении Украины в ЕС

За принятие проголосовали 418 евродепутатов. Законодатели призвали страну ускорить реформы в области верховенства права и антикоррупционных мер.