Европейский парламент одобрил резолюцию о вступлении Украины в ЕС

Новости 420on
9 сентября 2025
22:00
399
За принятие проголосовали 418 евродепутатов. Законодатели призвали страну ускорить реформы в области верховенства права и антикоррупционных мер.
Депутаты Европейского парламента во вторник одобрили резолюцию по Украине и ее членству в Европейском союзе. В резолюции они высоко оценили усилия Киева по укреплению демократических институтов и призвали Европейскую комиссию как можно скорее начать переговоры об открытии переговоров о вступлении при условии, что Украина завершит начатые реформы.

В то же время депутаты призывают Украину ускорить реформы в области верховенства права, правосудия и антикоррупционных мер. В тексте резолюции законодатели выразили обеспокоенность изменением позиции Соединенных Штатов в отношении российской агрессии против Украины и подчеркнули, что ЕС должен оставаться стратегическим партнером страны, подвергшейся нападению.

За резолюцию, подготовленную комитетом по иностранным делам, проголосовали 418 евродепутатов, 135 были против и 41 воздержался.

«Благодаря глубоким реформам Украина может достичь своей цели — вступления в Европейский союз, где ей и место», — заявил Майкл Галер из фракции Европейской народной партии (ЕНП), который подготовил текст. «Как парламент, мы хотим послать четкий сигнал, что Украина принадлежит к европейской семье и что мы сделаем все, чтобы она как можно скорее заняла свое законное место», — добавил он.

В резолюции депутаты также призвали президента США Дональда Трампа действовать в соответствии с его заявлением о том, что Соединенные Штаты введут санкции против России и тех стран, которые позволяют ей вести военную агрессию. Они также заявили, что они твердо намерены отстаивать гарантии безопасности для Украины и что необходимо принять все меры для укрепления украинской армии и оборонной промышленности.
Евросоюз Украина
