Makro снимает с продажи охотничью колбасу. Она содержит большое количество свинца

10 сентября 2025
08:00
Оптовая сеть Makro сообщила на своем сайте об изъятии из продажи продукта «Охотничья колбаса 180 г» от поставщика KMOTR Masna Kroměříž a.s.
Некачественный мясной продукт имеет срок годности до 27 сентября 2025 года, номер партии L0606251 и штрих-код 8594007485134.

Компания Makro Cash & Carry в Чехии уже сняла продукт с продажи, но часть некачественной партии была продана. Те, кто купил колбасу, могут вернуть ее в любой магазин Makro.
