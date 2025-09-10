ОНЛАЙН: НАТО активирует статью 4. Чехия наблюдает за событиями

14:31 — Минобороны России заявило, что при ночном ударе по территории Украины не планировало затрагивать цели на территории Польши. Москва готова обсуждать этот инцидент с Варшавой.



After Russia’s violation of Polish airspace, @NATO has invoked Article 4, showing that any threat to a member’s security will trigger collective consultation and action.



The Alliance stands united, strong, and ready to defend, with determination to coordinate further action. https://t.co/drVAEixHtD — Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 10, 2025 13:25 — Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна готова в случае необходимости помочь защищать границы Европы от российских провокаций. Он подчеркнул, что падение дронов на территории Польши подтверждает агрессивную политику Москвы, а те политики, кто называют

13:10 — Генсек 13:55 — По просьбе Польши НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора, подтвердил представитель польского правительства Адам Шлапка, а также сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Активация статьи означает, что любое нарушение безопасности государства-члена вызывает коллективные консультации и соответствующие меры со стороны альянса.13:25 — Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна готова в случае необходимости помочь защищать границы Европы от российских провокаций. Он подчеркнул, что падение дронов на территории Польши подтверждает агрессивную политику Москвы, а те политики, кто называют НАТО агрессором или выступают против усиления обороны, фактически играют на руку российской пропаганде.13:10 — Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов защищать каждый сантиметр своей территории. Страны НАТО выразили поддержку Польше. По его словам, реакция союзников на появление российских дронов над территорией Польши была эффективной, подробный анализ инцидента продолжается.

12:53 — Российский дипломат в Польше заявил, что дроны, нарушившие польское воздушное пространство, якобы прилетели с территории Украины.

12:42 — Президент Чехии Петр Павел отметил, что ночной инцидент с российскими дронами над Польшей доказывает уязвимость всей Европы. « Чехия , наши соседи и Европа в целом не в безопасности. Нельзя притворяться, что эта война нас не касается», — заявил он, добавив, что Прага твердо поддерживает Польшу как союзника по НАТО

12:07 — Виктор Орбан выразил полную солидарность с Варшавой, при этом напрямую Россию не обвиняя. Он подчеркнул, что инцидент подтверждает разумность политики Венгрии, направленной на достижение мира в российско-украинской войне, и поддержал инициативы Дональда Трампа по прекращению конфликта.

11:48 — НАТО не рассматривает пролет дронов над Польшей как нападение.

11:46 — На территории Польши обнаружено семь дронов и части одной ракеты, сообщил представитель министерства внутренних дел. Ранее власти сообщали только о дронах.



10:56 — 11:42 — Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости создания «противодроновой стены» вдоль восточной границы НАТО . По его словам, Россия вновь проверяет на прочность государства ЕС и НАТО , но совместными усилиями ее действия будут остановлены.10:56 — Польша вызвала российского дипломата, который заявил, что обвинения в адрес России необоснованны и не сопровождаются доказательствами того, что сбитые дроны имеют российское происхождение.

10:43 — Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что консультации с союзниками НАТО перешли в формальный запрос на активацию статьи 4. Сбивание дрона считается успехом польской и союзной обороны, но изменяет политическую ситуацию.

10:42 — По словам Туска, Польша сейчас находится ближе всего к вооруженному конфликту с момента Второй мировой войны, однако официально в состоянии войны страна пока не находится.



10:25 — Чешское 10:31 — Польша в ночь на среду сбила около четырех дронов, всего зафиксировано 19 проникновений в воздушное пространство страны, часть — с территории Беларуси, сообщил премьер Дональд Туск.10:25 — Чешское правительство обсудит ночную атаку дронов в Польше. Министр окружающей среды Петр Хладик назвал ситуацию серьезной угрозой безопасности и отметил, что тема особенно важна для руководства НАТО : «Периметр защиты стран Балтии и союзников у Украины придется расширить». Министр регионального развития Петр Кулганек подчеркнул, что это обострение конфликта и расширение зоны напряженности крайне опасны. Министр транспорта Мартин Купка согласился с премьером в необходимости усиления обороноспособности, подчеркнув, что это должно оставаться приоритетом.

10:17 — Сервис Flightradar24 зафиксировал отклонение гражданских самолётов над Варшавой: закрыты местные аэропорты, часть маршрутов сменили направление.

9:39 — Премьер Чехии Петр Фиала подчеркнул, что ночная атака дронов на Польшу проверяет обороноспособность НАТО Польша справилась с угрозой, Россия пытается дестабилизировать Европу.

9:37 — Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что конфликт России с Украиной затрагивает все страны региона; Чехия готова поддерживать Польшу.

9:17 — Польские территориальные войска получили возможность быстрого вызова к мобилизации с шестичасовым уведомлением, сообщили СМИ и официальные источники.

9:12 — В польской деревне Вырыки в Люблинском воеводстве обломки российского дрона попали в жилой дом; пострадавших нет.