ОНЛАЙН: Польша близка к вооружённому конфликту. Чехия наблюдает за событиями

10 сентября 2025
10:53
417
Большое количество российских беспилотников нарушило воздушное пространство Польши в среду утром, некоторые из них были сбиты истребителями союзников. Один из них или его обломки упали на дом семьи в деревне Вырыки, а другие польские власти обнаружили вблизи границы с Беларусью. Польша сейчас находится ближе всего к вооружённому конфликту с момента Второй мировой войны, однако официально в состоянии войны страна пока не находится.
10:56 — Польша вызвала российского дипломата, который заявил, что обвинения в адрес России необоснованны и не сопровождаются доказательствами того, что сбитые дроны имеют российское происхождение. 
10:43 — Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что консультации с союзниками НАТО перешли в формальный запрос на активацию статьи 4. Сбивание дрона считается успехом польской и союзной обороны, но изменяет политическую ситуацию. 
10:42 — По словам Туска, Польша сейчас находится ближе всего к вооружённому конфликту с момента Второй мировой войны, однако официально в состоянии войны страна пока не находится. 
10:31 — Польша в ночь на среду сбила около четырёх дронов, всего зафиксировано 19 проникновений в воздушное пространство страны, часть — с территории Беларуси, сообщил премьер Дональд Туск. 
10:25 — Чешское правительство обсудит ночную атаку дронов в Польше. Министр окружающей среды Петр Хладик назвал ситуацию серьёзной угрозой безопасности и отметил, что тема особенно важна для руководства НАТО: «Периметр защиты стран Балтии и союзников у Украины придётся расширить». Министр регионального развития Петр Кульханек подчеркнул, что это обострение конфликта и расширение зоны напряжённости крайне опасны. Министр транспорта Мартин Купка согласился с премьером в необходимости усиления обороноспособности, подчеркнув, что это должно оставаться приоритетом. 
10:17 — Сервис Flightradar24 зафиксировал отклонение гражданских самолётов над Варшавой: закрыты местные аэропорты, часть маршрутов сменили направление. 
9:39 — Премьер Чехии Петр Фиала подчеркнул, что ночная атака дронов на Польшу проверяет обороноспособность НАТО; Польша справилась с угрозой, Россия пытается дестабилизировать Европу. 
9:37 — Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что конфликт России с Украиной затрагивает все страны региона; Чехия готова поддерживать Польшу. 
9:17 — Польские территориальные войска получили возможность быстрого вызова к мобилизации с шестичасовым уведомлением, сообщили СМИ и официальные источники. 
9:12 — В польской деревне Вырыки в Люблинском воеводстве обломки российского дрона попали в жилой дом; пострадавших нет.
