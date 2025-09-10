ОНЛАЙН: Польша близка к вооружённому конфликту. Чехия наблюдает за событиями

Большое количество российских беспилотников нарушило воздушное пространство Польши в среду утром, некоторые из них были сбиты истребителями союзников. Один из них или его обломки упали на дом семьи в деревне Вырыки, а другие польские власти обнаружили вблизи границы с Беларусью. Польша сейчас находится ближе всего к вооружённому конфликту с момента Второй мировой войны, однако официально в состоянии войны страна пока не находится.