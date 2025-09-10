Чех обвинил бывшую жену в похищении детей, которых она увезла в Москву. Дело закрыл Конституционный суд

Конституционный суд (ÚS) отклонил жалобы чеха, чья бывшая жена, имеющая российское и чешское гражданство, увезла детей сначала в Дубай, а затем в Москву. Мужчина требовал права на эффективное расследование международного похищения. Он подал два заявления в полицию, но не нашел поддержки ни у чешской полиции, ни у прокуратуры, а российский суд по делам опеки постановил, что дети будут проживать с матерью в Москве.