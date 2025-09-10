ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чех обвинил бывшую жену в похищении детей, которых она увезла в Москву. Дело закрыл Конституционный суд

10 сентября 2025
18:48
Конституционный суд (ÚS) отклонил жалобы чеха, чья бывшая жена, имеющая российское и чешское гражданство, увезла детей сначала в Дубай, а затем в Москву. Мужчина требовал права на эффективное расследование международного похищения. Он подал два заявления в полицию, но не нашел поддержки ни у чешской полиции, ни у прокуратуры, а российский суд по делам опеки постановил, что дети будут проживать с матерью в Москве.
Судьи указали на ограничения своих полномочий в области права на эффективное расследование. По словам судьи-докладчика Зденка Кюна, суд не является «параллельной или альтернативной прокуратурой». Он мог бы вмешаться в случае более серьезных преступлений. Однако в данном случае речь шла не о похищении, а скорее о результате разногласий между партнерами по поводу места проживания семьи, которыми занимаются гражданские суды.

«Даже в рассматриваемом деле перемещение детей должно решаться в первую очередь средствами гражданского права», — говорится в постановлении. «Хотя Конституционный суд никоим образом не преуменьшает ущерб, причиненный истцу перемещением детей в Россию, ничто в оспариваемых действиях не свидетельствует о произвольном или ином недопустимом поведении органов, ведущих уголовное преследование», — постановили судьи Конституционного суда.

Пара заключила брак в июне 2021 года. В ноябре того же года у них родилась дочь, а муж усыновил сына жены. Дети имеют чешское и российское гражданство. В 2022 году семья уехала в Дубай.

По словам мужчины, это был отпуск, по словам матери — переезд семьи. С детьми она в Чехию не вернулась. Позже, без согласия партнера, она переехала в Москву. Пара уже разведена.

Мужчина считает действия прокуратуры недопустимым превышением полномочий. Он утверждает, что поведение матери имеет признаки уголовного преступления. Гражданское разбирательство в чешских судах еще не закончилось, решение будет принимать Верховный суд. Никто из участников спора не присутствовал на сегодняшнем оглашении решения.

Трехчленный сенат Конституционного суда не был единодушен при принятии решения. Судья Милан Гулмак предложил удовлетворить жалобу. «В рассматриваемом деле речь шла не о простом разногласии родителей с разным гражданством по месту жительства детей, как пыталась представить прокуратура, а о подозрении в совершении международного похищения детей», — заявил он в особом мнении по решению.
суды дети Чехия
