Статья 5 НАТО и Чехия: что на самом деле думает Бабиш
11 сентября 2025
10:00
1257
Чехия готова прийти на помощь Польше в случае активации статьи 5 НАТО, заявил бывший премьер-министр и лидер движения ANO Андрей Бабиш в Пардубице. Это заявление прозвучало на фоне инцидента с российскими дронами в Польше и стало заметным поворотом в риторике политика: еще в президентской кампании несколько лет назад он утверждал обратное.
«Ясно, что в рамках статьи 5 Чехия помогла бы Польше, здесь нет предмета для дискуссии», — сказал Бабиш, добавив, что теперь важно, как отреагирует НАТО. По его словам, сейчас активирована статья 4, предусматривающая консультации союзников, и он сразу поддержал Польшу. «Если бы я был премьером, я бы сразу позвонил польскому премьеру», — отметил политик.
При этом он подчеркнул, что пока не имеет детальной информации, и неизвестно, был ли это целенаправленный удар или провокация. «Это серьезный инцидент, его нельзя недооценивать, НАТО должно отреагировать», — заявил Бабиш.
Еще в ходе президентской кампании в 2023 году политик придерживался противоположной позиции. Тогда он стремился представить себя кандидатом мира и обвинял своего оппонента Петра Павела в стремлении втянуть страну в войну. В теледебатах он категорически отрицал возможность отправки чешских военных на помощь Польше или странам Балтии: «Нет, ни в коем случае. Я хочу мира, не войны. И никогда бы не отправил наших детей воевать», — утверждал он.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
423
19:30
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1331
18:48
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2064
16:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1460
14:01
10 СЕНТЯБРЯ 2025
4090
14:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1637
12:54
10 СЕНТЯБРЯ 2025
4453
12:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1982
10:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2055
08:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1659
22:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
3337
18:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
7823
16:30
9 СЕНТЯБРЯ 2025
3351
12:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
1643
10:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
2171