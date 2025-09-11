Статья 5 НАТО и Чехия: что на самом деле думает Бабиш





«Ясно, что в рамках статьи 5 Чехия помогла бы Польше, здесь нет предмета для дискуссии», — сказал Бабиш, добавив, что теперь важно, как отреагирует НАТО . По его словам, сейчас активирована статья 4, предусматривающая консультации союзников, и он сразу поддержал Польшу. «Если бы я был премьером, я бы сразу позвонил польскому премьеру», — отметил политик.





При этом он подчеркнул, что пока не имеет детальной информации, и неизвестно, был ли это целенаправленный удар или провокация. «Это серьезный инцидент, его нельзя недооценивать, НАТО должно отреагировать», — заявил Бабиш.

Еще в ходе президентской кампании в 2023 году политик придерживался противоположной позиции. Тогда он стремился представить себя кандидатом мира и обвинял своего оппонента Петра Павела в стремлении втянуть страну в войну. В теледебатах он категорически отрицал возможность отправки чешских военных на помощь Польше или странам Балтии: «Нет, ни в коем случае. Я хочу мира, не войны. И никогда бы не отправил наших детей воевать», — утверждал он.



