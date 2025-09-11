ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Статья 5 НАТО и Чехия: что на самом деле думает Бабиш

11 сентября 2025
10:00
Чехия готова прийти на помощь Польше в случае активации статьи 5 НАТО, заявил бывший премьер-министр и лидер движения ANO Андрей Бабиш в Пардубице. Это заявление прозвучало на фоне инцидента с российскими дронами в Польше и стало заметным поворотом в риторике политика: еще в президентской кампании несколько лет назад он утверждал обратное.
«Ясно, что в рамках статьи 5 Чехия помогла бы Польше, здесь нет предмета для дискуссии», — сказал Бабиш, добавив, что теперь важно, как отреагирует НАТО. По его словам, сейчас активирована статья 4, предусматривающая консультации союзников, и он сразу поддержал Польшу. «Если бы я был премьером, я бы сразу позвонил польскому премьеру», — отметил политик. 

При этом он подчеркнул, что пока не имеет детальной информации, и неизвестно, был ли это целенаправленный удар или провокация. «Это серьезный инцидент, его нельзя недооценивать, НАТО должно отреагировать», — заявил Бабиш. 

Еще в ходе президентской кампании в 2023 году политик придерживался противоположной позиции. Тогда он стремился представить себя кандидатом мира и обвинял своего оппонента Петра Павела в стремлении втянуть страну в войну. В теледебатах он категорически отрицал возможность отправки чешских военных на помощь Польше или странам Балтии: «Нет, ни в коем случае. Я хочу мира, не войны. И никогда бы не отправил наших детей воевать», — утверждал он. 

Позже Бабиш попытался смягчить свои слова, написав в соцсети X, что Чехия обязана соблюдать договоренности в рамках НАТО. Но скандал уже разгорелся и широко обсуждался польскими СМИ.
