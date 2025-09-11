Рекордное число дешевых ипотек в Чехии вскоре пересмотрят: платежи вырастут на тысячи крон
11 сентября 2025
16:00
638
В ближайшие два года сотни тысяч чехов столкнутся с изменениями, которые существенно увеличат нагрузку на семейные бюджеты. У дешевых ипотек, оформленных во время пандемии COVID-19, скоро истечет фиксированный период процентной ставки, что приведет к значительному удорожанию кредитов. Только в следующем году под пересмотр попадут кредиты на общую сумму около 460 миллиардов крон. По данным Чешского национального банка, пик рефинансирования ожидается в 2027 году, что станет исторически самой крупной волной рефиксации.
Большая часть затронутых кредитов была оформлена в период 2020–2022 годов. Тогда заемщики подписывали договоры с процентной ставкой около 2%. Сегодня ставки существенно выше: по данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации, средняя июльская ставка по рефинансируемым ипотекам составила 4,49%.
«Например, клиент с ежемесячным платежом около 10 000 крон по низкой ставке должен рассчитывать на новую выплату примерно 13 700 крон», — пояснил Мирослав Майер, исполнительный директор стартапа hyponamíru.cz. Именно такой рост коснется людей, у которых заканчивается фиксированный период.
Компания Swiss Life Select подсчитала, что владельцы пятимиллионной ипотеки с 30-летним сроком погашения и пятилетней фиксацией, взятой во время пандемии, могут столкнуться с ростом платежа примерно на 7 000 крон в месяц — с 18 500 до 25 600 крон.
На рынке сложилась ситуация, неблагоприятная для снижения ставок: стоимость межбанковских кредитов, от которой зависят ипотечные ставки, перестала падать летом и даже слегка растет последние два месяца.
Чешский национальный банк не планирует снижать базовую процентную ставку. Члены совета банка считают, что для удержания инфляции около целевого уровня 2% необходимо сохранять строгую монетарную политику.
Аналитики советуют начать переговоры с текущим банком. Полученное предложение можно использовать для сравнения с конкурентами и воспользоваться акциями и скидками, которые финансовые учреждения предлагают для привлечения новых клиентов.
