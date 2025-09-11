Рекордное число дешевых ипотек в Чехии вскоре пересмотрят: платежи вырастут на тысячи крон

Большая часть затронутых кредитов была оформлена в период 2020–2022 годов. Тогда заемщики подписывали договоры с процентной ставкой около 2%. Сегодня ставки существенно выше: по данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации, средняя июльская ставка по рефинансируемым ипотекам составила 4,49%.





«Например, клиент с ежемесячным платежом около 10 000 крон по низкой ставке должен рассчитывать на новую выплату примерно 13 700 крон», — пояснил Мирослав Майер, исполнительный директор стартапа hyponamíru.cz. Именно такой рост коснется людей, у которых заканчивается фиксированный период.





Компания Swiss Life Select подсчитала, что владельцы пятимиллионной ипотеки с 30-летним сроком погашения и пятилетней фиксацией, взятой во время пандемии, могут столкнуться с ростом платежа примерно на 7 000 крон в месяц — с 18 500 до 25 600 крон.





На рынке сложилась ситуация, неблагоприятная для снижения ставок: стоимость межбанковских кредитов, от которой зависят ипотечные ставки, перестала падать летом и даже слегка растет последние два месяца.





Чешский национальный банк не планирует снижать базовую процентную ставку. Члены совета банка считают, что для удержания инфляции около целевого уровня 2% необходимо сохранять строгую монетарную политику.





Аналитики советуют начать переговоры с текущим банком. Полученное предложение можно использовать для сравнения с конкурентами и воспользоваться акциями и скидками, которые финансовые учреждения предлагают для привлечения новых клиентов.