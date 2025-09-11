ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Рекордное число дешевых ипотек в Чехии вскоре пересмотрят: платежи вырастут на тысячи крон

Новости и статьи
11 сентября 2025
16:00
638
В ближайшие два года сотни тысяч чехов столкнутся с изменениями, которые существенно увеличат нагрузку на семейные бюджеты. У дешевых ипотек, оформленных во время пандемии COVID-19, скоро истечет фиксированный период процентной ставки, что приведет к значительному удорожанию кредитов. Только в следующем году под пересмотр попадут кредиты на общую сумму около 460 миллиардов крон. По данным Чешского национального банка, пик рефинансирования ожидается в 2027 году, что станет исторически самой крупной волной рефиксации.
Большая часть затронутых кредитов была оформлена в период 2020–2022 годов. Тогда заемщики подписывали договоры с процентной ставкой около 2%. Сегодня ставки существенно выше: по данным Hypomonitor Чешской банковской ассоциации, средняя июльская ставка по рефинансируемым ипотекам составила 4,49%. 

«Например, клиент с ежемесячным платежом около 10 000 крон по низкой ставке должен рассчитывать на новую выплату примерно 13 700 крон», — пояснил Мирослав Майер, исполнительный директор стартапа hyponamíru.cz. Именно такой рост коснется людей, у которых заканчивается фиксированный период. 

Компания Swiss Life Select подсчитала, что владельцы пятимиллионной ипотеки с 30-летним сроком погашения и пятилетней фиксацией, взятой во время пандемии, могут столкнуться с ростом платежа примерно на 7 000 крон в месяц — с 18 500 до 25 600 крон. 

На рынке сложилась ситуация, неблагоприятная для снижения ставок: стоимость межбанковских кредитов, от которой зависят ипотечные ставки, перестала падать летом и даже слегка растет последние два месяца. 

Чешский национальный банк не планирует снижать базовую процентную ставку. Члены совета банка считают, что для удержания инфляции около целевого уровня 2% необходимо сохранять строгую монетарную политику. 

Аналитики советуют начать переговоры с текущим банком. Полученное предложение можно использовать для сравнения с конкурентами и воспользоваться акциями и скидками, которые финансовые учреждения предлагают для привлечения новых клиентов.
ипотеки Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
18
ПОЛИТИКА
ПОЛЬСКИЙ СЦЕНАРИЙ В ЧЕХИИ: ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ПРИ НАРУШЕНИИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
20:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
268
ЭКОНОМИКА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ: ЧЕШСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ОБНОВЯТ СЕРДЦЕ ТЕМЕЛИНА
17:46
11 СЕНТЯБРЯ 2025
790
ПОЛИТИКА
РОССИЙСКИЙ ПОСОЛ БЫЛ ВЫЗВАН «НА КОВЕР» К ГЛАВЕ ЧЕШСКОГО МИД
17:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1631
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ КОРОЛЕВСКИЕ РЕГАЛИИ БУДУТ ВЫСТАВЛЕНЫ В ПРАЖСКОМ ГРАДЕ С 18 ПО 29 СЕНТЯБРЯ
16:05
11 СЕНТЯБРЯ 2025
398
ОБЩЕСТВО
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ЕХАЛ В ПРАЖСКОМ МЕТРО НА СЦЕПКЕ ВАГОНОВ, ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ЕГО
12:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1295
ОБЩЕСТВО
СИЛЬНЕЙШИЕ ОСАДКИ ЗА НОЧЬ: ГДЕ В ЧЕХИИ ВЫПАЛО ДО 86 ММ
10:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1801
ОБЩЕСТВО
СТАТЬЯ 5 НАТО И ЧЕХИЯ: ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДУМАЕТ БАБИШ
19:30
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1556
ПОЛИТИКА
ЗА ЧЕШСКИМИ ПОЛИТИКАМИ НАБЛЮДАЛ КОСТЛЯВЫЙ «ДЕПУТАТ»
18:48
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2424
ОБЩЕСТВО
ЧЕХ ОБВИНИЛ БЫВШУЮ ЖЕНУ В ПОХИЩЕНИИ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ ОНА УВЕЗЛА В МОСКВУ. ДЕЛО ЗАКРЫЛ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
16:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1871
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ПРИОБРЕЛИ ЛОКОМОТИВЫ SIEMENS VECTRON, КОТОРЫЕ РАЗВИВАЮТ СКОРОСТЬ 230 КМ/Ч
14:01
10 СЕНТЯБРЯ 2025
4310
ОБЩЕСТВО
ОНЛАЙН: НАТО АКТИВИРУЕТ СТАТЬЮ 4. ЧЕХИЯ НАБЛЮДАЕТ ЗА СОБЫТИЯМИ
14:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1850
КУЛЬТУРА
АРТУР СМОЛЬЯНИНОВ ЛИЧНО ПРЕДСТАВИТ В ПРАГЕ ФИЛЬМ «Я НЕ СКАЗАЛ ПРОЩАЙ» (I NEVER SAID GOODBYE)
12:54
10 СЕНТЯБРЯ 2025
5311
ОБЩЕСТВО
НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В ШЕНГЕН: ЧТО ЖДЕТ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН С 12 ОКТЯБРЯ
12:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2142
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ ЭКСПЕРТ: РОССИЙСКИЕ ДРОНЫ НАД ПОЛЬШЕЙ — ТЕСТ ИЛИ ОШИБКА, А НЕ ПРОВОКАЦИЯ
10:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2205
ОБЩЕСТВО
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ О РОССИЙСКИХ ДРОНАХ В ПОЛЬШЕ: РЕЖИМ ПУТИНА ПРОВЕРЯЕТ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ НАТО