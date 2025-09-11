ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Сильнейшие осадки за ночь: где в Чехии выпало до 86 мм

11 сентября 2025
12:00
Чехия пережила со среды на четверг крайне дождливую ночь. Больше всего осадков выпало в Крконошах, где метеорологи зафиксировали свыше 80 мм. Интенсивные дожди затронули также регион Высочина и юг Чехии, при этом засуха ослабла без серьезного разлива рек. Уже в выходные ожидается новая фронтальная волна.
По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), самые сильные дожди прошли в горах. До утра четверга станция в Стражне зарегистрировала 86 мм осадков за 12 часов. В Пеце-под-Снежкой выпало 85 мм, на Лучни-боуде — 84 мм.

На стыке Высочины, Южночешского и Южноморавского краев локально зафиксировали свыше 50 мм дождя. В селе Чески-Рудолец (район Йиндржихув-Градец) выпало 75 мм.

Именно для этих двух регионов ČHMÚ объявил ночью предупреждение высшего уровня об экстремальном явлении. Однако к серьезному разливу рек не привело даже там.

«Реагирование рек на осадки оказалось из-за засухи в основном незначительным, проблемы могли возникнуть лишь локально, главным образом в городах», — уточнили метеорологи.

Дождь прошел почти по всей территории Чехии. Минимальные показатели — менее 5 мм — зафиксированы только на западе, у границы с Германией.

Ночные осадки значительно ослабили засуху, особенно на границе Моравии, которая страдала сильнее всего. С новой фронтальной волной дожди вернутся в выходные. В выигрыше окажутся грибники: благодаря влажности в лесах ожидается новый рост грибов.
