Стареющее население и отток мигрантов: почему Чехия теряет жителей
14 сентября 2025
17:00
1212
По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), в первой половине 2025 года численность населения Чехии снизилась до 10 882 341 человека. На сокращение повлияли низкая рождаемость и отток мигрантов.
За первые шесть месяцев родилось более 37 000 детей, а скончались почти 58 000 человек.
«По сравнению с прошлым годом увеличилось число умерших во всех возрастных группах старше 70 лет», — отметила Михаэла Немечкова из отдела демографической статистики ČSÚ. Наибольший рост смертности зафиксирован среди людей старше 95 лет (на 25%) и старше 100 лет (на 14%).
Число новорожденных, напротив, снизилось почти на 5 000 по сравнению с прошлым годом. Статистики подчеркнули, что снижение рождаемости продолжается уже четвертый год подряд.
Более 47% детей родились вне брака, а матери чаще всего было от 32 до 34 лет.
В первой половине года в Чехию прибыло почти 50 000 человек, а выехало более 56 000.
«Сокращение населения из-за внешней миграции в основном связано с тем, что в конце марта у многих иностранцев истек срок проживания в Чехии. В обоих направлениях миграции преобладали граждане Украины», — добавили в ČSÚ.
