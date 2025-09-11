Молодой человек ехал в пражском метро на сцепке вагонов, полиция разыскивает его

В пражском метро молодой человек залез на сцепное устройство первого вагона. Затем он ехал, сгорбившись, прямо перед кабиной машиниста, который не знал о нем.