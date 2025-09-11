ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Молодой человек ехал в пражском метро на сцепке вагонов, полиция разыскивает его

Новости 420on
11 сентября 2025
16:05
399
В пражском метро молодой человек залез на сцепное устройство первого вагона. Затем он ехал, сгорбившись, прямо перед кабиной машиниста, который не знал о нем.
На голове у молодого человека была закреплена экшен-камера, на которую он, по-видимому, снимал свой каскадерский трюк.

Видеозапись опубликовала полиция на своем сайте

Инцидент произошел во вторник, 26 августа, около 17 часов. Однако упомянутого авантюриста пока не удалось найти, поэтому полиция обратилась к общественности с просьбой помочь установить его личность. Криминалисты расследуют дело как хулиганство, за которое подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы. Транспортное предприятие также понесло убытки из-за остановки движения транспорта в тот день.
полиция метро Чехия
