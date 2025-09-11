ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

15-летние подростки в Чехии жестоко избили молодого человека. Он находится в критическом состоянии

Новости 420on
11 сентября 2025
22:00
900
Жестокое нападение произошло недалеко от бара U Čerta на площади Масарика в Тршебони. Группа подростков избила молодого человека так, что он оказался в критическом состоянии в больнице. По словам свидетелей, они пинали его по голове и били кулаками. После нападения молодой человек остался лежать на земле, у него шла кровь из носа и рта, и он потерял сознание. Полицейские задержали банду нападавших.
По информации Novinky, группа агрессоров выбрала молодого человека, по-видимому, случайно и жестоко избила его. Когда он остался лежать на земле без движения, подростки сбежали и оставили его там. Помощь молодому человеку, находящемуся в бессознательном состоянии, вызвала его подруга. Пострадавший мужчина был в таком ужасном состоянии, что его пришлось опознавать в больнице его брату.

Напали без причины

«На основании идентификации опасной банды мы знаем, что это не жители Тршебони, но они выбрали город в качестве одного из убежищ для своей преступной деятельности», — сказал Ян Ваня (ODS), мэр Тршебони. Он добавил, что осуждает такое поведение и верит, что преступники будут сурово наказаны.

«Эта группа чуть не убила молодого человека. Он все еще находится в больнице и, насколько я знаю, его состояние остается тяжелым», — сказала Яна из Тршебони, которая не хочет раскрывать свою фамилию.

Шокирующим делом занимается полиция. Пока она не сообщила более подробную информацию.
полиция Чехия дети
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1136
ПОЛИТИКА
ПОЛЬСКИЙ СЦЕНАРИЙ В ЧЕХИИ: ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ПРИ НАРУШЕНИИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
20:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
581
ЭКОНОМИКА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ: ЧЕШСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ОБНОВЯТ СЕРДЦЕ ТЕМЕЛИНА
17:46
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1146
ПОЛИТИКА
РОССИЙСКИЙ ПОСОЛ БЫЛ ВЫЗВАН «НА КОВЕР» К ГЛАВЕ ЧЕШСКОГО МИД
17:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1790
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ КОРОЛЕВСКИЕ РЕГАЛИИ БУДУТ ВЫСТАВЛЕНЫ В ПРАЖСКОМ ГРАДЕ С 18 ПО 29 СЕНТЯБРЯ
16:05
11 СЕНТЯБРЯ 2025
567
ОБЩЕСТВО
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ЕХАЛ В ПРАЖСКОМ МЕТРО НА СЦЕПКЕ ВАГОНОВ, ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ ЕГО
16:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1060
ОБЩЕСТВО
РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ДЕШЕВЫХ ИПОТЕК В ЧЕХИИ ВСКОРЕ ПЕРЕСМОТРЯТ: ПЛАТЕЖИ ВЫРАСТУТ НА ТЫСЯЧИ КРОН
12:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
1549
ОБЩЕСТВО
СИЛЬНЕЙШИЕ ОСАДКИ ЗА НОЧЬ: ГДЕ В ЧЕХИИ ВЫПАЛО ДО 86 ММ
10:00
11 СЕНТЯБРЯ 2025
2061
ОБЩЕСТВО
СТАТЬЯ 5 НАТО И ЧЕХИЯ: ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДУМАЕТ БАБИШ
19:30
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1632
ПОЛИТИКА
ЗА ЧЕШСКИМИ ПОЛИТИКАМИ НАБЛЮДАЛ КОСТЛЯВЫЙ «ДЕПУТАТ»
18:48
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2558
ОБЩЕСТВО
ЧЕХ ОБВИНИЛ БЫВШУЮ ЖЕНУ В ПОХИЩЕНИИ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ ОНА УВЕЗЛА В МОСКВУ. ДЕЛО ЗАКРЫЛ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
16:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2051
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ПРИОБРЕЛИ ЛОКОМОТИВЫ SIEMENS VECTRON, КОТОРЫЕ РАЗВИВАЮТ СКОРОСТЬ 230 КМ/Ч
14:01
10 СЕНТЯБРЯ 2025
4406
ОБЩЕСТВО
ОНЛАЙН: НАТО АКТИВИРУЕТ СТАТЬЮ 4. ЧЕХИЯ НАБЛЮДАЕТ ЗА СОБЫТИЯМИ
14:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
1963
КУЛЬТУРА
АРТУР СМОЛЬЯНИНОВ ЛИЧНО ПРЕДСТАВИТ В ПРАГЕ ФИЛЬМ «Я НЕ СКАЗАЛ ПРОЩАЙ» (I NEVER SAID GOODBYE)
12:54
10 СЕНТЯБРЯ 2025
5730
ОБЩЕСТВО
НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В ШЕНГЕН: ЧТО ЖДЕТ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН С 12 ОКТЯБРЯ
12:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
2259
ПОЛИТИКА
ЧЕШСКИЙ ЭКСПЕРТ: РОССИЙСКИЕ ДРОНЫ НАД ПОЛЬШЕЙ — ТЕСТ ИЛИ ОШИБКА, А НЕ ПРОВОКАЦИЯ