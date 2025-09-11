15-летние подростки в Чехии жестоко избили молодого человека. Он находится в критическом состоянии

Новости 420on 11 сентября 2025 22:00 900

Жестокое нападение произошло недалеко от бара U Čerta на площади Масарика в Тршебони. Группа подростков избила молодого человека так, что он оказался в критическом состоянии в больнице. По словам свидетелей, они пинали его по голове и били кулаками. После нападения молодой человек остался лежать на земле, у него шла кровь из носа и рта, и он потерял сознание. Полицейские задержали банду нападавших.