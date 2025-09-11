15-летние подростки в Чехии жестоко избили молодого человека. Он находится в критическом состоянии
11 сентября 2025
22:00
Жестокое нападение произошло недалеко от бара U Čerta на площади Масарика в Тршебони. Группа подростков избила молодого человека так, что он оказался в критическом состоянии в больнице. По словам свидетелей, они пинали его по голове и били кулаками. После нападения молодой человек остался лежать на земле, у него шла кровь из носа и рта, и он потерял сознание. Полицейские задержали банду нападавших.
По информации Novinky, группа агрессоров выбрала молодого человека, по-видимому, случайно и жестоко избила его. Когда он остался лежать на земле без движения, подростки сбежали и оставили его там. Помощь молодому человеку, находящемуся в бессознательном состоянии, вызвала его подруга. Пострадавший мужчина был в таком ужасном состоянии, что его пришлось опознавать в больнице его брату.
Напали без причины
«На основании идентификации опасной банды мы знаем, что это не жители Тршебони, но они выбрали город в качестве одного из убежищ для своей преступной деятельности», — сказал Ян Ваня (ODS), мэр Тршебони. Он добавил, что осуждает такое поведение и верит, что преступники будут сурово наказаны.
«Эта группа чуть не убила молодого человека. Он все еще находится в больнице и, насколько я знаю, его состояние остается тяжелым», — сказала Яна из Тршебони, которая не хочет раскрывать свою фамилию.
Шокирующим делом занимается полиция. Пока она не сообщила более подробную информацию.
