Старение населения в Чехии: в ближайшие годы резко вырастет число людей, нуждающихся в уходе

Новости 420on
12 сентября 2025
14:00
507
В ближайшие годы в Чехии будет резко расти число людей в возрасте 85 лет и старше. Новый прогноз Министерства труда и здравоохранения показывает, что это будет означать более высокую нагрузку на систему социального и медицинского обслуживания.
Чешская Республика должна подготовиться к росту числа людей, нуждающихся в уходе. Основной натиск произойдет в ближайшие десять лет. Об этом свидетельствуют новые прогнозы, основанные на данных Министерства труда и социальных дел и Министерства здравоохранения.

На конец 2024 года в стационарных социальных услугах был 98 641 клиент и 75 670 коек. Прогноз на 2035 год предполагает, что число клиентов превысит 140 000, а потребность в койках составит почти 108 000.

Далее нагрузка на систему здравоохранения и социального обеспечения будет расти более медленными темпами, и, например, в 2050 году, по оценкам, в стационарных учреждениях будет 161 700 клиентов.

Однако общая нагрузка будет еще больше. В то время как в настоящее время, согласно данным, социальными и медицинскими услугами пользуются более полумиллиона человек, в 2035 году их число достигнет 804 000.
В частности, 512 000 человек будут нуждаться в долгосрочном уходе. Еще 210 000 могут получить инвалидную пенсию третьей степени.

Директор Института медицинской информации и статистики Ладислав Душек назвал это «ужасающей цифрой». Он подтвердил, что рост числа людей, нуждающихся в уходе, основан на ожидаемом увеличении числа людей в возрасте 85 лет и старше. «Старение населения будет расти экспоненциально до 2035 года», — заявил Душек.

«Внезапно мы получили картину того, что нас ждет в будущем. Мы видим целый ряд факторов», — заявил министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL) на конференции в Сенате в среду, где были представлены основные данные обоих ведомств.

Министр труда добавил, что на следующей неделе он хочет представить регионам и муниципалитетам с расширенными полномочиями более конкретные цифры и прогнозы именно для их территорий. «На уровне государства, регионов, муниципалитетов и городов, чтобы мы могли подготовиться к тому, что нас ждет. В том числе на основе тенденций», — добавил министр.
население Чехия Медицина и фармацевтика
