Prague City University закрывается. Университет задолжал сотни тысяч евро студентам из Африки и Азии
12 сентября 2025
10:00
Частный пражский университет Prague City University задолжал деньги студентам из разных уголков мира. Когда они не получили визы, им должны были вернуть плату за обучение в течение трех месяцев. Но они ждут и по прошествии срока. А тем временем школа закрылась.
Йона из Уганды долго копил деньги, чтобы подать заявление в пражский частный университет Prague City University. Он отправил плату за обучение и оплатил все другие необходимые расходы на обучение на общую сумму 4900 евро (около 120 тысяч крон). Однако он не получил визу.
В договоре с университетом было предусмотрено, что в случае, если он не получит визу, ему должны были вернуть 75% суммы в течение 90 дней, то есть, как он описывает, 3675 евро (около 90 тысяч крон). Срок истек в начале июля, но он до сих пор не получил никаких денег.
«Хотя я предоставил все документы, школа не идет на сотрудничество. К сожалению, многие студенты, включая меня, не имеют никакой информации о том, что будет с нашими деньгами», — объясняет Йона, с которым Seznam Zprávy связался по видеосвязи.
К сожалению, он попал в момент, когда частный вуз пошел ко дну. В августе Seznam Zprávy сообщил, что около тридцати чешских студентов Prague City Vysoká škola (PCVŠ) также не получили обратно предоплаченную плату за обучение, и к тому же школа не предложила им никакой возможности продолжить обучение. А это является законной обязанностью.
Однако та же участь постигла и ее материнский университет, упомянутый Prague City University (PCU). Таким образом, этот чешский случай имеет и большое международное значение.
Виноват владелец, говорит финансовый директор школы
Не только Йона, но и другие студенты лишились своих денег. Это касается и Сандани Умагилияге из Шри-Ланки, которая с весны ждет возврата более 90 тысяч крон.
«Мой отец копил эту сумму два с половиной года», — объясняет Сандани, насколько велика эта сумма для ее семьи.
Ее случай еще хуже в том смысле, что сумма, которую она отправила в Прагу, была ее единственной сбереженной суммой, предназначенной для получения высшего образования. Из-за того, что она все еще ждет деньги, она не смогла поступить в университет в своей родной стране в этом году.
«У меня была возможность поступить в местный университет в Шри-Ланке. Но поскольку я не получила деньги обратно, я не смогла оплатить обучение, и поэтому я также упустила эту возможность», — добавляет Сандани.
Подобных случаев из разных частей мира может быть больше. Кроме того, есть довольно большая группа студентов из-за рубежа, которые уже учились в PCU или были приняты в этот университет, но не могут продолжить обучение в том же учебном заведении в новом академическом году, потому что оно фактически не существует. В прошлом академическом году в университете училось около 300 студентов, как подтвердил в интервью Seznam Zprávy финансовый директор PCU Реми Дилижант.
«Из того, что я видел, могу сказать, что владелец компании обворовал компанию», — сказал Дилижент в адрес владельца школы Дугласа Хайека.
Дилижант сообщил, что изначально у него не было доступа к банковскому счету. В конце концов, он получил финансовые отчеты, в которых обнаружил несоответствия, и поэтому поступил так же, как и чешские студенты — обратился в полицию. Чешская часть школы и ее владелец тем временем попали под судебное преследование, так что выплатить зарплату сотрудникам и студентам стало совершенно невозможно.
Seznam Zprávy несколько недель пытался связаться с Хайеком, но он не отвечает ни на электронные письма, ни на звонки. По его заявленному месту жительства его найти не удалось, и соседи его не знают.
А что на это говорят британцы?
Prague City University предоставляла свои учебные программы в сотрудничестве с британским Teesside University. С точки зрения чешского права PCU является зарубежным филиалом высшего учебного заведения, но следует добавить, что Teesside University не имеет доли в первоначальной компании и, следовательно, не несет прямой ответственности за возникшие долги.
Это не означает, что британский университет не решает эту ситуацию. Уже потому, что с точки зрения местных правил он должен обеспечить студентам возможность закончить обучение, если его партнерская школа прекращает свою деятельность.
«Мы уже несколько месяцев сотрудничаем с руководством PCU в попытке решить эту ситуацию. Частью этого сотрудничества было то, что Teesside University профинансировал последние месяцы обучения в 2024/25 учебном году, чтобы студенты учебных программ Teesside University могли успешно завершить свой учебный год», — ответил на вопросы Seznam Zpráv в заявлении британский Teesside University.
Кстати, дело вокруг PCU решается и в Великобритании. Местный журнал Times Higher Education (THE), освещающий события вокруг вузов, описал, как Teesside University разорвал связи с PCU, академики которого жаловались, что школа не платит им.
«Мы пытались выдержать ради студентов, не снижая качества обучения, но было очень сложно продолжать без какой-либо перспективы гарантированного рабочего места или зарплаты», — процитировал THE преподавателя факультета искусств Питера Уоткинса, который сообщил, что в последний раз ему заплатили в декабре прошлого года.
Борьба за новую школу
И какое же будущее ждет закрываемую школу? Teesside University заявляет, что «заботится об удовлетворенности и успехе своих студентов в Праге» и хочет продолжать здесь свою деятельность как глобальное учебное заведение.
«Поэтому мы активно сотрудничаем с Министерством образования, молодежи и спорта Чешской Республики по созданию нового учебного центра в Праге под названием TU Prague City», — пишет Seznam Zprávám Teesside University.
В конце августа в торговом реестре появилась новая компания с таким же названием, на этот раз полностью принадлежащая Teesside University.
«Это обеспечит, что студенты, в настоящее время зачисленные на учебные программы Teesside University в Prague City University, а также те, кто должен начать обучение в сентябре 2025 года, смогут продолжить обучение с минимальными перебоями», — добавляет Teesside University, отмечая, что они работают над тем, чтобы новый учебный центр начал функционировать с начала нового учебного года в сентябре.
Однако из реакции чешского Министерства образования следует, что это маловероятно. Как Seznam Zprávy проверил в ведомстве, новый субъект TU Prague City по состоянию на 10 сентября не подал заявку на разрешение предлагать в Чехии зарубежные учебные программы.
«На принятие решения по заявке о предоставлении внутреннего разрешения установлен законный срок в 150 дней. В рамках принятия решения, среди прочего, свое заключение выдает Национальный аккредитационный орган для высшего образования. По этой причине нереально вынести решение по данному вопросу в течение 14 дней», — говорит пресс-секретарь Министерства образования Вероника Луцкая Лоос.
Таким образом, очень неясно, каким будет ближайшее будущее сотен студентов Prague City University, которые должны были начать учебный год уже под эгидой нового субъекта.
