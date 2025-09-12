Prague City University закрывается. Университет задолжал сотни тысяч евро студентам из Африки и Азии

Новости 420on 12 сентября 2025 10:00 795

Частный пражский университет Prague City University задолжал деньги студентам из разных уголков мира. Когда они не получили визы, им должны были вернуть плату за обучение в течение трех месяцев. Но они ждут и по прошествии срока. А тем временем школа закрылась.