В колбасе KMOTR холдинга Agrofert обнаружено превышение содержания свинца

По данным ведомства, длительное употребление такой колбасы может представлять угрозу здоровью, прежде всего для нервной системы, особенно у детей.



Всего предприятие выпустило более 218 кг продукта. Часть партии — около 65 кг — была отправлена в Словакию. Речь идет о партии с маркировкой L 0606251, произведенной 6 июня 2025 года, с различными сроками годности — вплоть до 27 сентября 2025 года. После выявления превышения содержания свинца торговые сети начали немедленный отзыв товара.

Изделие сейчас изымается из продажи. Покупатели, у которых оно осталось дома, могут вернуть его в магазин.