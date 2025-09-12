В колбасе KMOTR холдинга Agrofert обнаружено превышение содержания свинца
12 сентября 2025
15:00
537
Государственная ветеринарная служба Чехии сообщила о превышении допустимой концентрации свинца в колбасе, произведенной компанией KMOTR – Masna Kroměříž, входящей в состав холдинга Agrofert. Опасная продукция поступила в продажу в сети Makro.
По данным ведомства, длительное употребление такой колбасы может представлять угрозу здоровью, прежде всего для нервной системы, особенно у детей.
Всего предприятие выпустило более 218 кг продукта. Часть партии — около 65 кг — была отправлена в Словакию. Речь идет о партии с маркировкой L 0606251, произведенной 6 июня 2025 года, с различными сроками годности — вплоть до 27 сентября 2025 года. После выявления превышения содержания свинца торговые сети начали немедленный отзыв товара.
Изделие сейчас изымается из продажи. Покупатели, у которых оно осталось дома, могут вернуть его в магазин.
