В Чехии растет число больничных из-за депрессии и выгорания
12 сентября 2025
16:00
445
Все больше чехов вынуждены уходить на больничный по причине психического переутомления, выгорания и других душевных заболеваний. Ежегодно это десятки тысяч человек. Причины — не только чрезмерная нагрузка на работе, но и ухудшающееся финансовое положение.
По данным международного исследования компании STADA ČR, более 40% жителей страны сталкиваются с проблемами психического здоровья, однако к помощи обращаются лишь 6%. Большинство избегает консультаций из-за недоверия, финансовых барьеров или стыда.
Четверть респондентов называют работу главным источником психического истощения. В 2024 году признаки выгорания отмечали у себя 62% чехов, в 2025-м их доля выросла до 71%.
Лишь за прошлый год больничные по причине психических заболеваний оформили свыше 32 000 человек. Это на треть больше, чем десять лет назад. Каждый десятый чех признается, что брал больничный из-за стресса, среди людей с серьезными нарушениями психики — уже 23%.
Психолог и бизнес-коуч Яна Клементова отмечает три группы пациентов:
- те, кто самостоятельно диагностировал у себя выгорание и ограничился отдыхом дома без терапии, рискуя новым обострением;
- те, кто использует время на больничном для переосмысления и изменения образа жизни;
- те, чье здоровье уже серьезно подорвано и кому отдых жизненно необходим.
По словам эксперта, отдельные пациенты остаются на больничном до полугода. Цель терапии — предотвратить повторное выгорание.
При этом многие продолжают стесняться обращаться за помощью. Ситуацию осложняют и длинные очереди: в Чехии насчитывается около 1 700 психиатров, 1 500 клинических психологов и примерно 1 000 психотерапевтов.
