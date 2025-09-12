В Чехии растет число больничных из-за депрессии и выгорания





По данным международного исследования компании STADA ČR, более 40% жителей страны сталкиваются с проблемами психического здоровья, однако к помощи обращаются лишь 6%. Большинство избегает консультаций из-за недоверия, финансовых барьеров или стыда.

Четверть респондентов называют работу главным источником психического истощения. В 2024 году признаки выгорания отмечали у себя 62% чехов, в 2025-м их доля выросла до 71%.





Лишь за прошлый год больничные по причине психических заболеваний оформили свыше 32 000 человек. Это на треть больше, чем десять лет назад. Каждый десятый чех признается, что брал больничный из-за стресса, среди людей с серьезными нарушениями психики — уже 23%.







Психолог и бизнес -коуч Яна Клементова отмечает три группы пациентов:

те, кто самостоятельно диагностировал у себя выгорание и ограничился отдыхом дома без терапии, рискуя новым обострением;

те, кто использует время на больничном для переосмысления и изменения образа жизни;

те, чье здоровье уже серьезно подорвано и кому отдых жизненно необходим.





По словам эксперта, отдельные пациенты остаются на больничном до полугода. Цель терапии — предотвратить повторное выгорание.





При этом многие продолжают стесняться обращаться за помощью. Ситуацию осложняют и длинные очереди: в Чехии насчитывается около 1 700 психиатров, 1 500 клинических психологов и примерно 1 000 психотерапевтов.