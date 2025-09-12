Фейковые опросы о войне: как манипулируют мнением об украинцах
12 сентября 2025
18:00
186
В последние недели в соцсетях распространяется сообщение с якобы результатами опроса о том, как украинцы относятся к окончанию войны. На деле цифры вымышленные и направлены на разжигание ненависти к украинцам.
Неправда, автором которой стал Алеш Свобода и которую перепостили более 1 800 человек, утверждает: будто бы 84% украинцев на родине готовы к миру даже ценой территориальных уступок, тогда как 92% украинцев в Чехии выступают за продолжение войны. Никаких источников не приводится, а проверить подобный «опрос» невозможно. Фактчекинговый проект Demagog совместно с компанией Meta признал публикацию недостоверной.
Что показывают настоящие опросы
С начала полномасштабной войны настроения украинцев регулярно изучают авторитетные организации: Центр Разумкова, Киевский международный институт социологии и международная компания Gallup.
По данным Gallup, с 2022 года доля тех, кто хочет продолжать войну до полной победы, снижается. В июле 2025 года лишь 24% украинцев поддержали этот вариант, а 69% высказались за скорейшее завершение конфликта через переговоры.
Киевский международный институт социологии в июле–августе 2025 года зафиксировал: российский «мирный план» с потерей оккупированных территорий приняли бы только 17% респондентов. Против него выступают 76% опрошенных.
Центр Разумкова в мае получил схожие результаты: согласие на уступку территорий готовы дать лишь 11% украинцев. При этом почти 40% считают минимальным условием мира освобождение всей страны в границах 1991 года, включая Крым. Почти треть готова на возврат к линии фронта начала 2022 года, а только 10% согласились бы оставить нынешнюю линию соприкосновения как границу.
Украинцы в Чехии и чехи о войне
Опросов среди украинских беженцев в Чехии по вопросу территориальных уступок не проводилось. Исследования там касались главным образом интеграции, трудоустройства и намерений вернуться домой.
Постоянная риторика
Алеш Свобода не впервые распространяет дезинформацию о войне и украинцах. Ранее он называл стрелка, устроившего трагедию в Карловом университете, украинцем, а построенное в Украине чешское медучреждение — «общежитием для беженцев». Обе эти версии были опровергнуты.
